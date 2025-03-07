Обсуждены передовые практики налогового администрирования между Азербайджаном и Сингапуром

БАКУ /Trend/ - Начальник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана, президент Европейской организации налоговых администраций (IOTA) Орхан Назарли провел встречу в видеоформате с руководителем и главным исполнительным директором Управления внутренних доходов Сингапура Фук Чуэн Оу.

Об этом Trend сообщили в Государственной налоговой службе.

Согласно информации, на встрече были обсуждены расширение двусторонних и многосторонних отношений структур, приоритеты сотрудничества в области налогового администрирования и создание нормативно-правовой базы.

В ходе встречи обсуждались вопросы управления рисками в рамках налоговых операций между двумя странами, взаимного обмена информацией, цифрового налогового администрирования, эффективной борьбы с налоговым мошенничеством и уклонением от уплаты налогов и т.д.

Наряду с этим, была подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления двусторонних связей стран в налоговой сфере, рассмотрены передовые практики по совершенствованию администрирования.

Президент IOTA Орхан Назарли пригласил Фук Чуэна принять участие в 29-й Ассамблее организации в Баку.

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