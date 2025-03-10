Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Осуществляется транспортировка частей ветровой турбины, которая будет установлена в Хызинском районе

Экономика Материалы 10 марта 2025 16:57 (UTC +04:00)
Осуществляется транспортировка частей ветровой турбины, которая будет установлена в Хызинском районе

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В соответствии с разрешением, выданным Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA), осуществляется транспортировка частей ветровой турбины, которая будет установлена в Хызинском районе.

Об этом сообщили Trend в AYNA.

Габариты груза составляют: длина - 36 метров, ширина - 4,76 метра, высота - 6 метров, вес вместе с транспортным средством - 170 тонн.

В целях защиты от повреждения автомобильных дорог общего пользования и дорожной инфраструктуры AYNA обеспечивает выдачу разрешений на движение крупногабаритных и тяжелых транспортных средств.

Для предотвращения повреждения автомобильных дорог при перевозке крупногабаритных грузов используются специальные транспортные средства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости