БАКУ /Trend/ - В соответствии с разрешением, выданным Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA), осуществляется транспортировка частей ветровой турбины, которая будет установлена в Хызинском районе.

Об этом сообщили Trend в AYNA.

Габариты груза составляют: длина - 36 метров, ширина - 4,76 метра, высота - 6 метров, вес вместе с транспортным средством - 170 тонн.

В целях защиты от повреждения автомобильных дорог общего пользования и дорожной инфраструктуры AYNA обеспечивает выдачу разрешений на движение крупногабаритных и тяжелых транспортных средств.

Для предотвращения повреждения автомобильных дорог при перевозке крупногабаритных грузов используются специальные транспортные средства.