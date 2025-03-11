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Азербайджан и Венгрия обсудили предстоящее заседание Консультативного совета Южного газового коридора

Экономика Материалы 11 марта 2025 11:58 (UTC +04:00)
Азербайджан и Венгрия обсудили предстоящее заседание Консультативного совета Южного газового коридора
Фото: Парвиз Шахбазов/X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Венгрией состоялся обмен мнениями о поставках газа из Азербайджана в европейские страны и предстоящем в апреле очередном заседании Консультативного совета Южного газового коридора.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации в аккаунте министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальной сети X.

"На встрече в Будапеште с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто были обсуждены вопросы развития двустороннего энергетического сотрудничества, реализация проекта "Зеленого коридора" и вопросы энергетической безопасности в Европе",- отмечается в публикации министра.

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