Азербайджан и Венгрия обсудили предстоящее заседание Консультативного совета Южного газового коридора

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Венгрией состоялся обмен мнениями о поставках газа из Азербайджана в европейские страны и предстоящем в апреле очередном заседании Консультативного совета Южного газового коридора.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации в аккаунте министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальной сети X.

"На встрече в Будапеште с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто были обсуждены вопросы развития двустороннего энергетического сотрудничества, реализация проекта "Зеленого коридора" и вопросы энергетической безопасности в Европе",- отмечается в публикации министра.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!