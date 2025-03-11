Казахстан ожидает роста поставок нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Казахстан ожидает роста поставок нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан до 2,2 миллиона тонн в год.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Астане.

Министры приветствовали успешное взаимодействие в области транзита казахстанских энергоресурсов через территорию Азербайджана.

"Мы успешно реализуем наши договоренности по поставке казахстанских энергетических ресурсов на мировой рынок через Азербайджан. В прошлом году через трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан было экспортировано 1,4 миллиона тонн нефти. В будущем планируется увеличить объем транзита казахстанской нефти до 2,2 миллиона тонн в год", - отметил Нуртлеу.

Кроме того, стороны договорились активизировать взаимодействие в сфере сельского хозяйства, промышленной кооперации, космической отрасли и сфере телекоммуникаций. Укреплению диалога способствует созданный в 2024 году казахстано-азербайджанский инвестиционный фонд прямых инвестиций.