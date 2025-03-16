В Азербайджане выросли расходы населения на топливо

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года в Азербайджане было реализовано автомобильного бензина и дизельного топлива на сумму 523,1 миллиона манатов.

В Государственном комитете по статистике сообщили Trend, что по сравнению с соответствующими месяцами прошлого года доходы от продажи автомобильного бензина и дизельного топлива потребителям увеличились на 73,7 миллиона манатов.

Так, за тот же период 2024 года население Азербайджана потратило на автомобильный бензин и дизельное топливо 449,4 миллиона манатов.

Отметим, что в общем объеме розничного товарооборота Азербайджана за отчетный период средства, потраченные на автомобильный бензин и дизельное топливо, составили 5,7% от общего розничного товарооборота.

Следует отметить, что в январе-феврале текущего года в розничной торговой сети потребителям было реализовано товаров на сумму 9,2 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 5,07 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 4,2 млрд манатов. По сравнению с январем-февралем прошлого года оборот розничной торговли увеличился на 3,8 процента в реальном выражении, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - на 1,8 процента, непродовольственным товарам - на 6,2 процента.