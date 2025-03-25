Назван объем производства карбамида в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года в Азербайджане было произведено 87,1 тыс. тонн карбамида.

Об этом сообщили Trend в Госкомстате.

По информации, производство карбамида сократилось на 24 тыс. тонн, или на 21,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, в январе-феврале прошлого года в Азербайджане было произведено 111,1 тыс. тонн карбамида.

Отметим, что к 1 марта текущего года запасы готового карбамида в стране составили 27 тыс. тонн.

За указанный период в Азербайджане в сферах химической промышленности, производства фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий произведено продукции на 363,9 млн. манатов.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство фармацевтической продукции увеличилось на 21,4%, продукции химической промышленности - на 11,4%, а производство резиновых и пластмассовых изделий сократилось на 3,6%.