Назван объем производства карбамида в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года в Азербайджане было произведено 87,1 тыс. тонн карбамида.
Об этом сообщили Trend в Госкомстате.
По информации, производство карбамида сократилось на 24 тыс. тонн, или на 21,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, в январе-феврале прошлого года в Азербайджане было произведено 111,1 тыс. тонн карбамида.
Отметим, что к 1 марта текущего года запасы готового карбамида в стране составили 27 тыс. тонн.
За указанный период в Азербайджане в сферах химической промышленности, производства фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий произведено продукции на 363,9 млн. манатов.
По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство фармацевтической продукции увеличилось на 21,4%, продукции химической промышленности - на 11,4%, а производство резиновых и пластмассовых изделий сократилось на 3,6%.