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Назван объем производства карбамида в Азербайджане

Экономика Материалы 25 марта 2025 17:17 (UTC +04:00)
Назван объем производства карбамида в Азербайджане

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года в Азербайджане было произведено 87,1 тыс. тонн карбамида.

Об этом сообщили Trend в Госкомстате.

По информации, производство карбамида сократилось на 24 тыс. тонн, или на 21,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, в январе-феврале прошлого года в Азербайджане было произведено 111,1 тыс. тонн карбамида.

Отметим, что к 1 марта текущего года запасы готового карбамида в стране составили 27 тыс. тонн.

За указанный период в Азербайджане в сферах химической промышленности, производства фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий произведено продукции на 363,9 млн. манатов.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство фармацевтической продукции увеличилось на 21,4%, продукции химической промышленности - на 11,4%, а производство резиновых и пластмассовых изделий сократилось на 3,6%.

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