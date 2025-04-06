Назван объем кредитов, выданных в феврале субъектам крупного предпринимательства в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На конец февраля текущего года объем кредитов, выданных субъектам крупного предпринимательства в Азербайджане, составил 8,332 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 77 миллионов манатов или на 0,9 процента больше, чем в конце января.

Так, на конец января текущего года объем кредитов, выданных крупным субъектам предпринимательства в Азербайджане, составил 8,255 миллиарда манатов.

Отметим, что в конце февраля объем бизнес-кредитного портфеля банков, действующих в Азербайджане, составил 14,777 миллиарда манатов. По сравнению с концом января бизнес-кредитный портфель банков увеличился на 0,5 процента или на 68 миллионов манатов. В конце января объем бизнес-кредитного портфеля банков составлял 14,709 миллиарда манатов.

Напомним, что по состоянию на 1 января текущего года в Азербайджане действуют 868 субъектов крупного предпринимательства. Наибольшее количество из них осуществляет деятельность в сфере торговли и ремонта автотранспортных средств (194), наименьшее – в других сферах (3).