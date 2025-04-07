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SOCAR Green ведет переговоры по декарбонизации с представителями промышленного сектора в Азербайджане

Экономика Материалы 7 апреля 2025 14:39 (UTC +04:00)
SOCAR Green ведет переговоры по декарбонизации с представителями промышленного сектора в Азербайджане

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - SOCAR Green ведет переговоры с представителями промышленного сектора в Азербайджане в целях сотрудничества по декарбонизации их деятельности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал директор компании SOCAR Green Эльмир Мусаев в ходе мероприятия на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: Возобновляемые источники энергии и сокращение выбросов" в университете ADA.

"Ещё одним нашим направлением является поддержка SOCAR в декарбонизации их зданий и сооружений. Мы сотрудничаем и координируем действия с подразделениями SOCAR на всех уровнях - от добычи до переработки и сбыта - чтобы лучше понимать потребности. У нас есть ряд небольших проектов, находящихся на стадии подготовки, которые мы будем реализовывать с целью декарбонизации, в том числе нефтегазовых объектов SOCAR", - сказал он.

Э.Мусаев отметил, что SOCAR Green ведет переговоры с представителями промышленного сектора в Азербайджане, в частности с компаниями полупроизводственного цикла, в целях сотрудничества по декарбонизации их деятельности.

"И, наконец, мы стремимся консолидировать и развивать экспертные знания в этой сфере. Это новое направление, и просто применение технологий - лишь часть задачи. Мы также хотим создать исследовательский или аналитический центр (think tank) в этой области, чтобы будущие поколения могли развивать этот сектор в Азербайджане", - сказал он.

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