Европа должна увеличить финансирование энергопроектов в регионе Каспия - Роберт Катлер

БАКУ /Trend/ - Для реализации масштабных энергетических проектов, призванных укрепить энергетическую безопасность Европы, необходима более активная финансовая поддержка со стороны европейских стран.

Об этом Trend сказал Роберт Катлер, специалист по энергетической безопасности и геоэкономике, научный сотрудник Канадского института энергетических исследований и Канадского института глобальных отношений, в кулуарах международного форума на тему "К новому миропорядку" в Университете АДА.

Комментируя усилия Азербайджана по обеспечению Европы энергоресурсами, он отметил, что это происходит как за счет увеличения экспорта газа, так и за счет проекта прокладки электроэнергетического кабеля по дну Каспийского и Черного морей.

По словам Р.Катлера, чтобы эти проекты были реализованы, Европа должна внести более весомый финансовый вклад в проект электроэнергетического кабеля и помочь в расширении пропускной способности Южнокавказского газопровода, по которому азербайджанский газ поступает в Европу. Только в этом случае, по мнению эксперта, удастся в полной мере обеспечить энергетическую безопасность Европы.

Он также отметил потенциал Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики и его возможную роль в снабжении Европы "зеленой" энергией: "Если кабель будет проложен по дну морей, он сможет передавать электроэнергию, вырабатываемую из солнечной энергии в Казахстане, Узбекистане и Азербайджане, напрямую в Европу".