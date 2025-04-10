Обнародованы среднегодовые показатели инфляции в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В марте текущего года индекс потребительских цен в Азербайджане составил 105,9 процента по сравнению с мартом 2024 года, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям — 106,5 процента, по непродовольственным товарам — 102,8 процента, а по платным услугам, оказанным населению — 107,5 процента.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, в марте 2025 года индекс потребительских цен составил 100,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а за период с января по март — 105,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В марте 2025 года индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 101,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а за период с января по март — 105,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем наибольшее удорожание среди отдельных продуктов питания было зафиксировано на рыбу и рыбные продукты, молоко и молочные изделия, столовый маргарин, сливочное масло, подсолнечное и кукурузное масло, лимоны, апельсины, бананы, яблоки, груши, киви, грецкие орехи, фундук, капусту, брокколи, помидоры, сладкий перец, баклажаны, свеклу, морковь, чеснок, лук, картофель, кофе, какао, газированные и негазированные напитки, сигареты. В то же время снижение цен наблюдалось на муку, яйца, зелень, огурцы. Существенных изменений в ценах других продуктов питания не произошло.

В марте 2025 года индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а за период с января по март — 102,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось удорожание кирпича, цемента, ортопедических матрасов, мебели, ювелирных изделий, в то время как цены на бытовую технику, мобильные телефоны и телевизоры снизились. Существенных изменений в ценах других непродовольственных товаров не произошло.

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