Установление бизнес-связей между регионами Азербайджана и Словении будет полезным для диверсификации сотрудничества - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Считаем, что расширение экономических и торговых связей между Азербайджаном и Словенией, стимулирование взаимных инвестиций, а также установление бизнес-связей между регионами двух стран, помимо столиц, будет полезным для диверсификации существующего сотрудничества.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня на азербайджано-словенском бизнес-форуме в Баку.

"Уже 20 лет Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. В результате подписания меморандума о сотрудничестве в области поставок газа между азербайджанской компанией SOCAR и словенской компанией GEOBRIN, с августа 2024 года Словения присоединилась к числу стран, использующих азербайджанский природный газ", - добавил он.

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