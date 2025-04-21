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Германия увеличила закупку нефти у Азербайджана

Экономика Материалы 21 апреля 2025 06:01 (UTC +04:00)
Германия увеличила закупку нефти у Азербайджана

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года из Азербайджана в Германию было экспортировано 500 тысяч тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 276,5 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель в стоимостном выражении на 43,5 миллиона долларов США, или на 18,7 процента, а в количественном выражении — на 148,6 тысячи тонн, или на 42,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За этот период Германия заняла 3-е место среди стран-экспортеров нефти Азербайджана.

Отметим, что в январе-марте 2025 года из Азербайджана в 13 стран было продано 6 миллионов тонн нефтепродуктов (кроме сырых продуктов, нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород; продуктов с содержанием нефти или нефтепродуктов 70% по массе и более) на сумму 3,3 миллиарда долларов США.

Объем экспорта нефтепродуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в стоимостном выражении на 4,4 процента, или на 153,5 миллиона долларов США, а по объему вырос на 7,3 процента, или на 411,1 тысячи тонн.

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