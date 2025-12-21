Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, December 21. The price of an ounce of gold in Azerbaijan decreased by 3.79 manat ($2.24), or 0.05%%, over the week, Trend reports.
The weighted average price of one ounce of gold increased by 176.6 manat ($104.74), or 2.3%, compared to the previous week, and amounted to 7,344 manat ($4,333).
Gold ounce value change
December 8
7,154 manat ($4,207)
December 15
7,354 manat ($4,338)
December 9
7,116 manat ($4,185)
December 16
7,291 manat ($4,301)
December 10
7,151 manat ($4,206)
December 17
7,361 manat ($4,343)
December 11
7,163 manat ($4,213)
December 18
7,364 manat ($4,345)
December 12
7,253 manat ($4,266)
December 19
7,350 manat ($4,323)
Average weekly rate
7,167 manat ($4,215)
Average weekly rate
|
7,344 manat ($4,333)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 4.8 manat ($2.87), or 4.6%. The average price of one ounce of silver was 109.89 manat ($64.9), which is 6.99 manat ($4.13), or 6.8%, more than the previous week.
Silver ounce value change
December 8
98.5 manat ($57.9)
December 15
106.4 manat ($62.89)
December 9
98.9 manat ($58.1)
December 16
106.8 manat ($62.9)
December 10
103.8 manat ($61)
December 17
112.19 manat ($66.3)
December 11
105.2 manat ($61.8)
December 18
|
December 12
107.8 manat ($63.4)
December 19
|
Average weekly rate
102.8 manat ($60.4)
Average weekly rate
109.89 manat ($64.9)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan grew by 270.4 manat ($159), or 9%. The average price of one ounce of platinum went up by 342.28 manat ($202.35), or 12%, compared to the previous week, and amounted to 3,180 manat ($1,876).
Platinum ounce value change
December 8
2,827 manat ($1,662)
December 15
|
|
December 9
2,808 manat ($1,651)
December 16
3,078 manat ($1,816)
December 10
2,838 manat ($1,669)
December 17
3,224 manat ($1,902)
December 11
2,830 manat ($1,664)
December 18
3,327 manat ($1,963)
December 12
2,885 manat ($1,696)
December 19
|
Average weekly rate
2,837 manat ($1,668)
Average weekly rate
3,180 manat ($1,876)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 312.67 manat ($184.18), or 12.2%. The average price of one ounce of palladium grew by 208 manat ($122.8), or 8.4%, compared to the previous week, and amounted to 2,734 manat ($1,617).
Palladium ounce value change
December 8
2,494 manat ($1,466)
December 15
|
2,560 manat ($1,511)
December 9
2,510 manat ($1,476)
December 16
2,680 manat ($1,580)
December 10
2,555 manat ($1,502)
December 17
|
December 11
2,510 manat ($1,476)
December 18
2,821 manat ($1,666)
December 12
2,558 manat ($1,504)
December 19
|
Average weekly rate
2,525 manat ($1,485)
Average weekly rate
2,734 manat ($1,617)
