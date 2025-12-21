Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 21 December 2025 11:27 (UTC +04:00)
Aytaj Shiraliyeva
BAKU, Azerbaijan, December 21.​ The price of an ounce of gold in Azerbaijan decreased by 3.79 manat ($2.24), or 0.05%%, over the week, Trend reports.

The weighted average price of one ounce of gold increased by 176.6 manat ($104.74), or 2.3%, compared to the previous week, and amounted to 7,344 manat ($4,333).

Gold ounce value change

December 8

7,154 manat ($4,207)

December 15

7,354 manat ($4,338)

December 9

7,116 manat ($4,185)

December 16

7,291 manat ($4,301)

December 10

7,151 manat ($4,206)

December 17

7,361 manat ($4,343)

December 11

7,163 manat ($4,213)

December 18

7,364 manat ($4,345)

December 12

7,253 manat ($4,266)

December 19

7,350 manat ($4,323)

Average weekly rate

7,167 manat ($4,215)

Average weekly rate

7,344 manat ($4,333)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 4.8 manat ($2.87), or 4.6%. The average price of one ounce of silver was 109.89 manat ($64.9), which is 6.99 manat ($4.13), or 6.8%, more than the previous week.

Silver ounce value change

December 8

98.5 manat ($57.9)

December 15

106.4 manat ($62.89)

December 9

98.9 manat ($58.1)

December 16

106.8 manat ($62.9)

December 10

103.8 manat ($61)

December 17

112.19 manat ($66.3)

December 11

105.2 manat ($61.8)

December 18

112.7 manat ($66.5)

December 12

107.8 manat ($63.4)

December 19

111.28 manat ($65.8)

Average weekly rate

102.8 manat ($60.4)

Average weekly rate

109.89 manat ($64.9)

The price of an ounce of platinum in Azerbaijan grew by 270.4 manat ($159), or 9%. The average price of one ounce of platinum went up by 342.28 manat ($202.35), or 12%, compared to the previous week, and amounted to 3,180 manat ($1,876).

Platinum ounce value change

December 8

2,827 manat ($1,662)

December 15

3,000 manat ($1,770)

December 9

2,808 manat ($1,651)

December 16

3,078 manat ($1,816)

December 10

2,838 manat ($1,669)

December 17

3,224 manat ($1,902)

December 11

2,830 manat ($1,664)

December 18

3,327 manat ($1,963)

December 12

2,885 manat ($1,696)

December 19

3,270 manat ($1,929)

Average weekly rate

2,837 manat ($1,668)

Average weekly rate

3,180 manat ($1,876)

During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 312.67 manat ($184.18), or 12.2%. The average price of one ounce of palladium grew by 208 manat ($122.8), or 8.4%, compared to the previous week, and amounted to 2,734 manat ($1,617).

Palladium ounce value change

December 8

2,494 manat ($1,466)

December 15

2,560 manat ($1,511)

December 9

2,510 manat ($1,476)

December 16

2,680 manat ($1,580)

December 10

2,555 manat ($1,502)

December 17

2,735 manat ($1,611)

December 11

2,510 manat ($1,476)

December 18

2,821 manat ($1,666)

December 12

2,558 manat ($1,504)

December 19

2,872 manat ($1,695)

Average weekly rate

2,525 manat ($1,485)

Average weekly rate

2,734 manat ($1,617)

