Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, February 15. The price of an ounce of gold in Azerbaijan decreased by 58.99 manat ($34.7), or 0.7%, over the week, Trend reports.
The weighted average price of one ounce of gold grew by 303.99 manat ($178.8), or 3.7%, compared to the previous week, reaching 8,547 manat ($5,018).
|
Gold ounce value change
|
February 2
|
7,950 manat ($4,675)
|
February 9
|
8,520 manat ($5,016)
|
February 4
|
8,633 manat ($5,077)
|
February 11
|
|
February 5
|
8,276 manat ($4,867)
|
February 12
|
|
February 6
|
8,174 manat ($4,807)
|
February 13
|
8,461 manat ($5,004)
|
Average weekly rate
|
8,243 manat ($4,848)
|
Average weekly rate
|
8,547 manat ($5,018)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan dropped by 7.95 manat ($4.7), or 5.7%. The average price of an ounce of silver was 138.05 manat ($81.4), which is 2.24 manat ($1.3), or 1.6% more than the previous week.
|
|
February 2
|
134.4 manat ($79)
|
February 9
|
138.97 manat ($81.9)
|
February 3
|
141.9 manat ($83.4)
|
February 10
|
|
February 4
|
149.9 manat ($88.1)
|
February 11
|
|
February 5
|
129.7 manat ($76.2)
|
February 12
|
|
February 6
|
123 manat ($72.3)
|
February 13
|
|
Average weekly rate
|
135.8 manat ($79.8)
|
Average weekly rate
|
138.05 manat ($81.4)
The price of one ounce of platinum in Azerbaijan fell by 103.98 manat ($61.1), or 2.9%. The average price of one ounce of platinum went down by 39.72 manat ($23.3), or 1.1%, compared to the previous week, to 3,561 manat ($2,089).
|
Platinum ounce value change
|
February 2
|
3,523 manat ($2,072)
|
February 9
|
3,570 manat ($2,099)
|
February 3
|
3,659 manat ($2,152)
|
February 10
|
|
February 4
|
3,891 manat ($2,288)
|
February 11
|
|
February 5
|
3,581 manat ($2,106)
|
February 12
|
|
February 6
|
3,350 manat ($1,970)
|
February 13
|
|
Average weekly rate
|
3,601 manat ($2,117)
|
Average weekly rate
|
3,561 manat ($2,089)
During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan declined by 99.98 manat ($58.9), or 3.4%. The average price of one ounce of palladium rose by 20.52 manat ($12.1), or 0.7%, compared to the previous week, to 2,918 manat ($1,704).
|
Palladium ounce value change
|
February 2
|
2,778 manat ($1,633)
|
February 9
|
|
February 3
|
2,980 manat ($1,75 2)
|
February 10
|
|
February 4
|
3,043 manat ($1,789)
|
February 11
|
|
February 5
|
2,910 manat ($1,711)
|
February 12
|
|
February 6
|
2,779 manat ($1,634)
|
February 13
|
|
Average weekly rate
|
2,898 manat ($1,704)
|
Average weekly rate
|
2,898 manat ($1,704)
