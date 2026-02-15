Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 15 February 2026 18:37 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Sadig Javadov
BAKU, Azerbaijan, February 15. The price of an ounce of gold in Azerbaijan decreased by 58.99 manat ($34.7), or 0.7%, over the week, Trend reports.

The weighted average price of one ounce of gold grew by 303.99 manat ($178.8), or 3.7%, compared to the previous week, reaching 8,547 manat ($5,018).

Gold ounce value change

February 2

7,950 manat ($4,675)

February 9

8,520 manat ($5,016)

February 4

8,633 manat ($5,077)

February 11

8,581 manat ($5,032)

February 5

8,276 manat ($4,867)

February 12

8,614 manat ($5,042)

February 6

8,174 manat ($4,807)

February 13

8,461 manat ($5,004)

Average weekly rate

8,243 manat ($4,848)

Average weekly rate

8,547 manat ($5,018)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan dropped by 7.95 manat ($4.7), or 5.7%. The average price of an ounce of silver was 138.05 manat ($81.4), which is 2.24 manat ($1.3), or 1.6% more than the previous week.

Silver ounce value change

February 2

134.4 manat ($79)

February 9

138.97 manat ($81.9)

February 3

141.9 manat ($83.4)

February 10

138.22 manat ($81.7)

February 4

149.9 manat ($88.1)

February 11

140.22 manat ($82.6)

February 5

129.7 manat ($76.2)

February 12

141.8 manat ($83.7)

February 6

123 manat ($72.3)

February 13

131.02 manat ($77.4)

Average weekly rate

135.8 manat ($79.8)

Average weekly rate

138.05 manat ($81.4)

The price of one ounce of platinum in Azerbaijan fell by 103.98 manat ($61.1), or 2.9%. The average price of one ounce of platinum went down by 39.72 manat ($23.3), or 1.1%, compared to the previous week, to 3,561 manat ($2,089).

Platinum ounce value change

February 2

3,523 manat ($2,072)

February 9

3,570 manat ($2,099)

February 3

3,659 manat ($2,152)

February 10

3,553 manat ($2,091)

February 4

3,891 manat ($2,288)

February 11

3,613 manat ($2,128)

February 5

3,581 manat ($2,106)

February 12

3,603 manat ($2,121)

February 6

3,350 manat ($1,970)

February 13

3,466 manat ($2,038)

Average weekly rate

3,601 manat ($2,117)

Average weekly rate

3,561 manat ($2,089)

During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan declined by 99.98 manat ($58.9), or 3.4%. The average price of one ounce of palladium rose by 20.52 manat ($12.1), or 0.7%, compared to the previous week, to 2,918 manat ($1,704).

Palladium ounce value change

February 2

2,778 manat ($1,633)

February 9

2,940 manat ($1,734)

February 3

2,980 manat ($1,75 2)

February 10

2,938 manat ($1,732)

February 4

3,043 manat ($1,789)

February 11

2,956 manat ($1,746)

February 5

2,910 manat ($1,711)

February 12

2,919 manat ($1,718)

February 6

2,779 manat ($1,634)

February 13

2,840 manat ($1,672)

Average weekly rate

2,898 manat ($1,704)

Average weekly rate

2,898 manat ($1,704)

