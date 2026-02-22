Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, February 22. The price of an ounce of gold in Azerbaijan increased by 42.4 manat ($24.9), or 0.5%, over the week, Trend reports, citing the Central Bank of Azerbaijan (CBA).
The weighted average price of one ounce of gold grew by 97.1 manat ($57.1), or 1.1%, compared to the previous week, reaching 8,449 manat ($4,970).
|
Gold ounce value change
|
February 9
|
8,520 manat ($5,012)
|
February 16
|
8,460 manat ($4,977)
|
February 10
|
8,557 manat ($5,034)
|
February 17
|
8,419 manat ($4,953)
|
February 11
|
8,581 manat ($5,048)
|
February 18
|
8,388 manat ($4,934)
|
February 12
|
8,614 manat ($5,067)
|
February 19
|
8,477 manat ($4,987)
|
February 13
|
8,461 manat ($4,977)
|
February 20
|
8,503 manat ($5,002)
|
Average weekly rate
|
8,547 manat ($5,028)
|
Average weekly rate
|
8,449 manat ($4,970)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 5.07 manat ($2.98), or 4%. The average price of an ounce of silver was 130 manat ($76.4), which is 7.97 manat ($4.69), or 5.8% less than the previous week.
|
|
February 9
|
138.9 manat ($81.70)
|
February 16
|
128 manat ($75.30)
|
February 10
|
138.2 manat ($81.30)
|
February 17
|
127.7 manat ($75.1)
|
February 11
|
140.2 manat ($82.4)
|
February 18
|
128.9 manat ($75.8)
|
February 12
|
141.8 manat ($83.4)
|
February 19
|
132.5 manat ($77.9)
|
February 13
|
131 manat ($77)
|
February 20
|
133 manat ($78.2)
|
Average weekly rate
|
138 manat ($81.1)
|
Average weekly rate
|
130 manat ($76.4)
The price of one ounce of platinum in Azerbaijan rose by 55.3 manat ($32.5), or 1.6%. The average price of one ounce of platinum went down by 67.7 manat ($39.8), or 1.9%, compared to the previous week, to 3,493 manat ($2,055).
|
Platinum ounce value change
|
February 9
|
3,570 manat ($2,100)
|
February 16
|
3,475 manat ($2,044)
|
February 10
|
3,553 manat ($2,090)
|
February 17
|
3,436 manat ($2,021)
|
February 11
|
3,613 manat ($2,125)
|
February 18
|
3,506 manat ($2,062)
|
February 12
|
3,603 manat ($2,119)
|
February 19
|
3,518 manat ($2,069)
|
February 13
|
3,466 manat ($2,039)
|
February 20
|
3,531 manat ($2,077)
|
Average weekly rate
|
3,561 manat ($2,095)
|
Average weekly rate
|
3,493 manat ($2,055)
During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan increased by 15.1 manat ($8.88), or 3.4%. The average price of one ounce of palladium fell by 29.1 manat ($17.1), or 1%, compared to the previous week, to 2,889 manat ($1,699).
|
Palladium ounce value change
|
February 9
|
2,940 manat ($1,729)
|
February 16
|
2,851 manat ($1,677)
|
February 10
|
2,938 manat ($1,728)
|
February 17
|
2,881 manat ($1,694)
|
February 11
|
2,956 manat ($1,739)
|
February 18
|
2,933 manat ($1,725)
|
February 12
|
2,919 manat ($1,717)
|
February 19
|
2,915. manat ($1,714)
|
February 13
|
2,840 manat ($1,670)
|
February 20
|
2,866 manat ($1,686)
|
Average weekly rate
|
2,918 manat ($1,716)
|
Average weekly rate
|
2,889 manat ($1,699)
