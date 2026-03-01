Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 1 March 2026 15:00 (UTC +04:00)
Sadig Javadov
BAKU, Azerbaijan, March 1. The price of an ounce of gold in Azerbaijan increased by 36.23 manat ($21.3), or 0.4%, over the week, Trend reports, citing the Central Bank of Azerbaijan (CBA).

The weighted average price of one ounce of gold grew 351.8 manat ($206.9), or 4.2%, compared to the previous week, reaching 8,801 manat ($5,174).

Gold ounce value change

February 16

8,460 manat ($4,977)

February 23

8,773 manat ($5,160)

February 17

8,419 manat ($4,953)

February 24

8,785 manat ($5,170)

February 18

8,388 manat ($4,934)

February 25

8,812 manat ($5,183)

February 19

8,477 manat ($4,987)

February 26

8,828 manat ($5,190)

February 20

8,503 manat ($5,002)

February 27

8,809 manat ($5,180)

Average weekly rate

8,449 manat ($4,970)

Average weekly rate

8,801 manat ($5,174)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 3.9 manat ($2.3), or 2.7%. The average price of an ounce of silver was 150.3 manat ($88.4), which is 20.3 manat ($11.9), or 15.6% more than the previous week.

Silver ounce value change

February 16

128 manat ($75.30)

February 23

148 manat ($87)

February 17

127.7 manat ($75.1)

February 24

147 manat ($86)

February 18

128.9 manat ($75.8)

February 25

151.9 manat ($89.4)

February 19

132.5 manat ($77.9)

February 26

151.8 manat ($89.3)

February 20

133 manat ($78.2)

February 27

152 manat ($89.4)

Average weekly rate

130 manat ($76.4)

Average weekly rate

150.3 manat ($88.4)

The price of one ounce of platinum in Azerbaijan rose by 353.8125 manat ($207.6), or 9.6%. The average price of one ounce of platinum went up by 329.57 manat ($193.8), or 1.9%, compared to the previous week, to 3,823 manat ($2,250).

Platinum ounce value change

February 16

3,475 manat ($2,044)

February 23

3,690 manat ($2,170)

February 17

3,436 manat ($2,021)

February 24

3,655 manat ($2,150)

February 18

3,506 manat ($2,062)

February 25

3,823 manat ($2,250)

February 19

3,518 manat ($2,069)

February 26

3,904 manat ($2,300)

February 20

3,531 manat ($2,077)

February 27

4,044 manat ($2,380)

Average weekly rate

3,493 manat ($2,055)

Average weekly rate

3,823 manat ($2,250)

During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan increased by 125.273 manat ($73.7), or 4.2%. The average price of one ounce of palladium rose by 148.6 manat ($87.4), or 5.1%, compared to the previous week, to 3,038 manat ($1,788).

Palladium ounce value change

February 16

2,851 manat ($1,677)

February 23

2,979 manat ($1,752)

February 17

2,881 manat ($1,694)

February 24

2,983 manat ($1,754)

February 18

2,933 manat ($1,725)

February 25

3,078 manat ($1,810)

February 19

2,915. manat ($1,714)

February 26

3,047 manat ($1,790)

February 20

2,866 manat ($1,686)

February 27

3,104 manat ($1,830)

Average weekly rate

2,889 manat ($1,699)

Average weekly rate

3,038 manat ($1,788)

