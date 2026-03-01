Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, March 1. The price of an ounce of gold in Azerbaijan increased by 36.23 manat ($21.3), or 0.4%, over the week, Trend reports, citing the Central Bank of Azerbaijan (CBA).
The weighted average price of one ounce of gold grew 351.8 manat ($206.9), or 4.2%, compared to the previous week, reaching 8,801 manat ($5,174).
|
Gold ounce value change
|
February 16
|
8,460 manat ($4,977)
|
February 23
|
8,773 manat ($5,160)
|
February 17
|
8,419 manat ($4,953)
|
February 24
|
8,785 manat ($5,170)
|
February 18
|
8,388 manat ($4,934)
|
February 25
|
8,812 manat ($5,183)
|
February 19
|
8,477 manat ($4,987)
|
February 26
|
8,828 manat ($5,190)
|
February 20
|
8,503 manat ($5,002)
|
February 27
|
8,809 manat ($5,180)
|
Average weekly rate
|
8,449 manat ($4,970)
|
Average weekly rate
|
8,801 manat ($5,174)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 3.9 manat ($2.3), or 2.7%. The average price of an ounce of silver was 150.3 manat ($88.4), which is 20.3 manat ($11.9), or 15.6% more than the previous week.
|
|
February 16
|
128 manat ($75.30)
|
February 23
|
148 manat ($87)
|
February 17
|
127.7 manat ($75.1)
|
February 24
|
147 manat ($86)
|
February 18
|
128.9 manat ($75.8)
|
February 25
|
151.9 manat ($89.4)
|
February 19
|
132.5 manat ($77.9)
|
February 26
|
151.8 manat ($89.3)
|
February 20
|
133 manat ($78.2)
|
February 27
|
152 manat ($89.4)
|
Average weekly rate
|
130 manat ($76.4)
|
Average weekly rate
|
150.3 manat ($88.4)
The price of one ounce of platinum in Azerbaijan rose by 353.8125 manat ($207.6), or 9.6%. The average price of one ounce of platinum went up by 329.57 manat ($193.8), or 1.9%, compared to the previous week, to 3,823 manat ($2,250).
|
Platinum ounce value change
|
February 16
|
3,475 manat ($2,044)
|
February 23
|
3,690 manat ($2,170)
|
February 17
|
3,436 manat ($2,021)
|
February 24
|
3,655 manat ($2,150)
|
February 18
|
3,506 manat ($2,062)
|
February 25
|
3,823 manat ($2,250)
|
February 19
|
3,518 manat ($2,069)
|
February 26
|
3,904 manat ($2,300)
|
February 20
|
3,531 manat ($2,077)
|
February 27
|
4,044 manat ($2,380)
|
Average weekly rate
|
3,493 manat ($2,055)
|
Average weekly rate
|
3,823 manat ($2,250)
During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan increased by 125.273 manat ($73.7), or 4.2%. The average price of one ounce of palladium rose by 148.6 manat ($87.4), or 5.1%, compared to the previous week, to 3,038 manat ($1,788).
|
Palladium ounce value change
|
February 16
|
2,851 manat ($1,677)
|
February 23
|
2,979 manat ($1,752)
|
February 17
|
2,881 manat ($1,694)
|
February 24
|
2,983 manat ($1,754)
|
February 18
|
2,933 manat ($1,725)
|
February 25
|
3,078 manat ($1,810)
|
February 19
|
2,915. manat ($1,714)
|
February 26
|
3,047 manat ($1,790)
|
February 20
|
2,866 manat ($1,686)
|
February 27
|
3,104 manat ($1,830)
|
Average weekly rate
|
2,889 manat ($1,699)
|
Average weekly rate
|
3,038 manat ($1,788)
