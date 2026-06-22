  1. Home
  2. Economy

Iran releases currency exchange rates for June 22

Economy Materials 22 June 2026 09:39 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for June 22
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Read more

BAKU, Azerbaijan, June 22. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of June 22.

According to the CBI's announced rates, the value of 46 currencies went up compared to June 21.

The official rate for $1 is 1,300,663 rials, while one euro is valued at 1,491,988 rials. On June 21, the euro was priced at 1,487,715 rials.

Currency

Rial on June 22

Rial on June 21

1 US dollar

USD

1,300,663

1,296,758

1 British pound

GBP

1,721,148

1,715,945

1 Swiss franc

CHF

1,614,638

1,606,489

1 Swedish króna

SEK

135,703

135,281

1 Norwegian krone

NOK

134,120

133,771

1 Danish krone

DKK

199,595

199,051

1 Indian rupee

INR

13,768

13,738

1 UAE Dirham

AED

354,163

353,100

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,222,543

4,208,857

100 Pakistani rupees

PKR

467,664

466,238

100 Japanese yen

JPY

806,448

803,988

1 Hong Kong dollar

HKD

165,980

165,479

1 Omani rial

OMR

3,380,714

3,368,401

1 Canadian dollar

CAD

919,257

915,492

1 New Zealand dollar

NZD

748,325

744,301

1 South African rand

ZAR

79,219

78,908

1 Turkish lira

TRY

28,003

27,928

1 Russian ruble

RUB

17,711

17,658

1 Qatari riyal

QAR

357,325

356,252

100 Iraqi dinars

IQD

99,274

98,961

1 Syrian pound

SYP

11,261

11,227

1 Australian dollar

AUD

912,402

909,310

1 Saudi riyal

SAR

346,843

345,802

1 Bahraini dinar

BHD

3,459,210

3,448,824

1 Singapore dollar

SGD

1,006,866

1,004,202

100 Bangladeshi takas

BDT

1,059,151

1,056,166

10 Sri Lankan rupees

LKR

38,979

38,868

1 Myanmar kyat

MMK

619

618

100 Nepalese rupees

NPR

860,099

858,196

1 Libyan dinar

LYD

204,029

203,498

1 Chinese yuan

CNY

192,150

191,567

100 Thai baht

THB

3,959,129

3,947,118

1 Malaysian ringgit

MYR

314,369

313,421

1,000 South Korean won

KRW

850,400

848,428

1 Jordanian dinar

JOD

1,834,504

1,828,996

1 euro

EUR

1,491,988

1,487,715

100 Kazakh tenge

KZT

266,602

265,897

1 Georgian lari

GEL

491,447

489,414

1,000 Indonesian rupiah

IDR

73,000

72,764

1 Afghan afghani

AFN

20,125

20,122

1 Belarusian ruble

BYN

469,638

468,228

1 Azerbaijani manat

AZN

763,762

761,827

100 Philippine pesos

PHP

2,142,171

2,137,370

1 Tajik somoni

TJS

139,676

139,568

1 Turkmen manat

TMT

371,618

370,502

Venezuelan bolívar

VES

2,142

2,139

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,674,315 rials and $1 costs 1,459,610.

On the black market, $1 is worth about 1.6-1.63 million rials, while one euro is worth 1,84-1,87 million rials.

Follow Trend on

Latest

Latest

Read more