  1. Home
  2. Economy

Iran releases currency exchange rates for June 21

Economy Materials 21 June 2026 10:10 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for June 21
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Read more

BAKU, Azerbaijan, June 21. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of June 21.

According to the CBI's announced rates, the value of 46 currencies fell compared to June 20.

The official rate for $1 is 1,296,758 rials, while one euro is valued at 1,487,715 rials. On June 20, the euro was priced at 1,490,197 rials.

Currency

Rial on June 21

Rial on June 20

1 US dollar

USD

1,296,758

1,299,966

1 British pound

GBP

1,715,945

1,718,587

1 Swiss franc

CHF

1,606,489

1,609,087

1 Swedish króna

SEK

135,281

135,588

1 Norwegian krone

NOK

133,771

135,588

1 Danish krone

DKK

199,051

199,357

1 Indian rupee

INR

13,738

13,772

1 UAE Dirham

AED

353,100

353,973

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,208,857

4,220,691

100 Pakistani rupees

PKR

466,238

467,461

100 Japanese yen

JPY

803,988

805,894

1 Hong Kong dollar

HKD

165,479

165,872

1 Omani rial

OMR

3,368,401

3,378,357

1 Canadian dollar

CAD

915,492

916,906

1 New Zealand dollar

NZD

744,301

745,733

1 South African rand

ZAR

78,908

78,954

1 Turkish lira

TRY

27,928

27,989

1 Russian ruble

RUB

17,658

17,701

1 Qatari riyal

QAR

356,252

357,134

100 Iraqi dinars

IQD

98,961

99,229

1 Syrian pound

SYP

11,227

11,255

1 Australian dollar

AUD

909,310

911,139

1 Saudi riyal

SAR

345,802

346,658

1 Bahraini dinar

BHD

3,448,824

3,457,356

1 Singapore dollar

SGD

1,004,202

1,006,141

100 Bangladeshi takas

BDT

1,056,166

1,059,235

10 Sri Lankan rupees

LKR

38,868

38,968

1 Myanmar kyat

MMK

618

619

100 Nepalese rupees

NPR

858,196

860,353

1 Libyan dinar

LYD

203,498

203,879

1 Chinese yuan

CNY

191,567

192,026

100 Thai baht

THB

3,947,118

3,947,204

1 Malaysian ringgit

MYR

313,421

314,154

1,000 South Korean won

KRW

848,428

848,558

1 Jordanian dinar

JOD

1,828,996

1,833,520

1 euro

EUR

1,487,715

1,490,197

100 Kazakh tenge

KZT

265,897

266,506

1 Georgian lari

GEL

489,414

491,153

1,000 Indonesian rupiah

IDR

72,764

73,101

1 Afghan afghani

AFN

20,122

20,448

1 Belarusian ruble

BYN

468,228

469,387

1 Azerbaijani manat

AZN

761,827

764,685

100 Philippine pesos

PHP

2,137,370

2,141,139

1 Tajik somoni

TJS

139,568

140,210

1 Turkmen manat

TMT

370,502

371,787

Venezuelan bolívar

VES

2,139

2,143

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,672,535 rials and $1 costs 1,457,855.

On the black market, $1 is worth about 1.6-1.63 million rials, while one euro is worth 1,84-1,87 million rials.

Follow Trend on

Latest

Latest

Read more