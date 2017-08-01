В руководстве азербайджанской страховой компании произошли изменения

БАКУ /Trend/ - Али Байрамов покинул должность первого заместителя председателя правления страховой компании PASHA Insurance, сообщил во вторник Trend источник в компании.

По словам собеседника агентства, Байрамов покинул должность по собственному желанию.

В настоящее время должность первого зампреда остается вакантной.

Правление PASHA Insurance возглавляет Ульвия Джаббарова. После ухода Байрамова у нее остался один заместитель - Турал Алиев.

В состав правления также входят Мурад Сулейманов, ответственный за финансовый блок, и Айгюнь Меликова (технический блок).

Компания PASHA Insurance функционирует на страховом рынке Азербайджана с 2006 года. СК оказывает услуги по 36 видам добровольного и обязательного страхования около 300 тысяч корпоративным и индивидуальным клиентам.

(Автор: Азад Гасанли)

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