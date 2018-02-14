Значение индикатора KazPrime остается стабильным

14 февраля 2018 10:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Значение индикатора KazPrime не изменилось относительно предыдущего торгового дня и составило 10,75 процента годовых, по результатам фиксинга на 14 февраля 2018 года, сообщает в пятницу Казахстанская фондовая биржа.

Напомним, что значение индикатора не менялось на протяжении 23 дней, оставаясь на уровне 10,75 процента.

Индикатор KazPrime отражает среднее значение по ставкам размещения денег на казахстанском рынке межбанковских депозитов сроком на три месяца при расчетной базе actual/360.

Минимальный объем котировки – 150 миллионов тенге. На сегодня участниками соглашения о формировании индикатора KazPrime являются АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФБанк", АО "Казкоммерцбанк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Евразийский банк".

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Значение индикатора межбанковского рынка депозитов остается стабильным
Бизнес 13 февраля 10:14
Операционная деятельность "Capital Bank Kazakhstan" остается под вопросом - S&P
Бизнес 12 февраля 19:02
Значение индикатора KazPrime не изменилось
Бизнес 12 февраля 10:44
Значение индикатора межбанковского рынка депозитов Казахстана не изменилось
Бизнес 9 февраля 10:27
Значение индикатора KazPrime остается стабильным
Бизнес 8 февраля 10:27
Значение индикатора KazPrime не изменилось
Бизнес 7 февраля 10:29
Значение индикатора KazPrime остается стабильным на протяжении более двух недель
Бизнес 6 февраля 11:23
Банки Азербайджана расширяют число отделений на фоне сокращения филиальной сети
Бизнес 5 февраля 13:59
Банки Азербайджана значительно увеличили свою прибыль
Бизнес 5 февраля 12:47
Значение индикатора KazPrime остается стабильным
Бизнес 5 февраля 10:30
Fitch: Банки Азербайджана начнут восстанавливать объемы кредитования
Бизнес 3 февраля 11:27
Индикатор казахстанского рынка межбанковских депозитов остается стабильным
Бизнес 2 февраля 12:26
Значение индикатора KazPrime остается стабильным
Бизнес 1 февраля 10:42
Значение индикатора KazPrime на 31 января
Бизнес 31 января 12:34
Нацбанк Казахстана рассказал о мерах по снижению инфляции
Бизнес 30 января 10:57
Значение индикатора KazPrime на 29 января
Бизнес 29 января 10:53
Значение индикатора KazPrime не изменилось
Бизнес 22 января 12:30
Увеличились чистые внешние активы денежных корпораций Узбекистана
Бизнес 18 января 08:37