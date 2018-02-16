Азербайджанский бизнес освоил свыше 10% льготного финансирования на 2018 год

БАКУ /Trend/ - С начала 2018 года Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) Азербайджана предоставил бизнесменам льготные кредиты на 18 миллионов манатов. Как сообщает в пятницу министерство экономики, об этом сказал исполнительный директор Фонда Ширзад Абдуллаев.

Согласно сообщению, эти кредиты предоставлены на реализацию инвестиционных проектов общей стоимостью 152 миллиона манатов.

В рамках делового форума, прошедшего сегодня в Сальянском районе, предприниматели получили льготные кредиты на 343 тысячи манатов. Эти средства будут направлены на развитие животноводства, растениеводства и иные сферы.

В целом, до сегодняшнего дня предприниматели Сальянского района получили льготных кредитов на сумму 44 миллиона манатов.

Участники форума посетили агропарк и тепличный комплекс, строящиеся в Сальянском районе.

В 2018 году НФПП планирует выделить предпринимателям 170 миллионов манатов льготного финансирования.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс на 16 февраля составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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