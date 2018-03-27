Юная азербайджанка включена в рейтинг Forbes

27 марта 2018 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская изобретательница Рейхан Джамалова включена в рейтинг Forbes «Самые перспективные бизнесмены и изобретатели в сфере промышленности, производства и энергии до 30 лет».

Пятнадцатилетняя Рейхан стала первым представителем Азербайджана, вошедшим в данный рейтинг. В целом в рейтинг включено 29 человек.

Напомним, что ранее Рейхан представила Азербайджан на Глобальном саммите предпринимательства в Индии со своим изобретением Rainenergy, которое позволяет вырабатывать электрическую энергию из дождевой воды.

Устройство состоит из четырех основных частей: коллектора дождевой воды, резервуара для воды, электрического генератора и аккумуляторной батареи. Коллектор наполняет дождевой водой резервуар, после чего вода на большой скорости течет по генератору и вырабатывает энергию. Вырабатываемая энергия скапливается в аккумуляторе.

Изобретение привлекло внимание главы делегации США на саммите, советника Белого дома Иванки Трамп. В своей речи на открытии саммита она отметила достижение Рейхан Джамаловой.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Глава МИД: Люксембург содействует инициативам сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 13:01
Азербайджан играет значительную роль в региональных процессах - иранский эксперт
Политика 12:55
Хасан Рухани: Азербайджан и Иран подпишут соглашение по нефтегазовому сотрудничеству
Энергетика 12:49
Азербайджан и Молдова: новые возможности для сотрудничества (Эксклюзив)
Политика 08:02
Гаджимет Сафаралиев возглавит миссию наблюдателей Госдумы РФ на президентских выборах в Азербайджане
Политика 26 марта 19:24
Беларусь планирует увеличить экспорт продукции растениеводства в Азербайджан
Бизнес 26 марта 15:41
SWIFT переходит на поддержку пользователей в Азербайджане без посредника
Бизнес 26 марта 13:18
Компании из РФ будут поставлять в Азербайджан пищевое оборудование и упаковки
Бизнес 26 марта 11:56
Среди жертв пожара в Кемерово нет граждан Азербайджана - МИД
Общество 26 марта 11:07
Российский аналитический центр о проблемах в ВС Армении
Армения 26 марта 11:02
Пожары на лесной полосе Азербайджана потушены
Происшествия 25 марта 23:01
Граждане Туркменистана голосуют на избирательном участке в Баку (ФОТО)
Туркменистан 25 марта 12:58
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане
Общество 25 марта 12:45
Названы приоритетные рынки для экспорта азербайджанской плодоовощной продукции
Бизнес 25 марта 08:07
Азербайджанский вектор: от стабильности – к процветанию
Политика 24 марта 17:56
В Кыргызстане рассматривают опыт Азербайджана по развитию регионов
Кыргызстан 24 марта 15:19
В Азербайджане незначительно снизились грузоперевозки
Бизнес 24 марта 13:51
Военное превосходство Азербайджана над Арменией все более очевидно – российские эксперты
Нагорно-карабахский конфликт 24 марта 12:37