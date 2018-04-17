Туркменистан и Румыния обсудили развитие экономического сотрудничества

17 апреля 2018 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов и экономики Туркменистана и министерство деловой среды, торговли и предпринимательства Румынии подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в экономической сфере. Об этом сообщают во вторник туркменские СМИ.

Согласно информации, документ был подписан в Ашхабаде в рамках седьмого заседания совместной Межправительственной туркмено-румынской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В повестку дня очередного заседания были включены вопросы реализации ранее достигнутых договорённостей и определения новых направлений партнерства.

На встрече был отмечен высокий уровень туркмено-румынских отношений, строящихся на принципах взаимного доверия и выгоды. В числе приоритетных направлений сотрудничества были названы торгово-экономическая сфера, текстильная промышленность, сельское хозяйство, электроэнергетика и строительство.

Отмечая благоприятный инвестиционный климат, созданный в Туркменистане, члены комиссии с румынской стороны заявили о стремлении деловых кругов своей страны расширить присутствие на туркменском рынке для осуществления совместных инвестиционных проектов.

Темой отдельного обсуждения стали вопросы гуманитарного партнерства. В этой связи участники заседания высказались за наращивание традиционного взаимодействия в сферах образования, науки и культуры.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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