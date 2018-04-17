Кыргызстан увеличил экспорт в страны ЕАЭС

17 апреля 2018 17:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан увеличил экспорт продуктов в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2017 году. Об этом во вторник сказал премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков, представляя в парламенте отчет о деятельности правительства за 2017 год, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.

«Хотел бы отметить рост внешнеторгового оборота в 2017 году на 12,5 процента, до 6,3 миллиарда долларов, а также позитивную динамику во внешней торговле с нашими партнерами в Евразийском экономическом пространстве. Отрадно отметить, что по итогам 2017 года экспорт в страны ЕАЭС увеличился на 27 процентов, тогда как в третьи страны - на 8,6 процента», - сказал глава правительства.

Показатели внешней торговли Кыргызстана указывают на положительный эффект от государственной финансовой поддержки отечественным производителям и фискального стимулирования предприятий ориентированных на экспорт.

Договор о присоединении Кыргызстана в Евразийский экономический союз вступил в силу 12 августа 2015 года.

Присоединение Кыргызстана к ЕАЭС явилось итогом большой совместной работы по интеграционному сближению. В 2014 году были реализованы «дорожные карты» по присоединению Кыргызстана к евразийскому интеграционному проекту, которые способствовали адаптации экономики страны к законодательству и практикам ЕАЭС.

Вступление в ЕАЭС открыло для Кыргызстана новые перспективы, сняв барьеры на пути движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы с рядом стран.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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