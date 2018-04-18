Туркменистан и Таджикистан развивают стратегическое партнерство

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Таджикистан обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Об этом в среду сообщает департамент информации Министерства иностранных дел Таджикистана.

Согласно информации, обсуждения состоялись в рамках встречи между министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Асловым и заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым 17 апреля в Душанбе.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в рамках международных и региональных организаций.

По итогам встречи состоялся обмен ратификационными грамотами по межправительственному соглашению о стратегическом партнерстве Таджикистана и Туркменистана.

Напомним, что 17 апреля в городе Душанбе состоялось 23-е заседание Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества.

В заседании СМИД ОЭС приняли участие министры и заместители министров иностранных дел стран-членов Организации.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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