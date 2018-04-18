Азербайджан планирует экспорт яиц в Россию и Иран

18 апреля 2018 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует приступить к экспорту племенных яиц в Россию и Иран, сказал в среду на пресс-конференции исполнительный директор Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) Ширзад Абдуллаев.

По словам главы НФПП, если раньше Азербайджан не мог полностью обеспечить себя данной продукцией, то сегодня производимой в стране продукции хватает не только на обеспечение внутреннего спроса, но и для экспорта. Глава НФПП также отметил, что фонд уделяет большое внимание созданию современных птицеферм.

"С начала своей деятельности НФПП выделил льготные кредиты на сумму 138,4 миллиона манатов, для создания 40 птицеферм, общей стоимостью 283,2 миллиона манатов", - сказал Абдуллаев.

НФПП был создан в 1992 году.

В целом с начала деятельности фонда и до сегодняшнего дня предпринимателям было выдано льготных кредитов на сумму 2,1 миллиарда манатов. Эти средства были выданы около 35 тысячам предпринимателей на реализацию проектов стоимостью 4,7 миллиарда манатов. За счет этих кредитов было создано до 160 тысяч новых рабочих мест. 71 процентов льготных кредитов были направлены на развитие аграрного сектора, 29 процентов - на развитие промышленности и других сфер. Средние и малые кредиты составили 93 процента всех профинансированных проектов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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