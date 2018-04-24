В Казахстане даны поручения по наращиванию экспорта мяса

24 апреля 2018 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства страны поручил обеспечить планируемое увеличение объемов экспорта мяса, передают во вторник казахстанские СМИ.

«Мы должны направить все усилия для реализации программы [развития мясного животноводства на 2018-2027 годы]. В свое время в 2010-2016 годах мы взяли на себя обязательство по экспорту продукции скотоводства. Сейчас благодаря усилиям главы государства сняты барьеры по поставкам продукции овцеводства, конины в Китай, крупного и мелкого рогатого скота в ОАЭ. До конца года эта работа будет завершена. То есть в недалеком будущем у нас откроются возможности для наращивания экспорта», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Премьер-министр отметил, что новая программа требует проработки с компетентными госорганами.

Ранее первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев рассказал, что новая программа позволит получить ряд преимуществ для отрасли в целом. В частности, обеспечит рост фермерских хозяйств с 20 тысяч до 100 тысяч, откроет рабочие места от 100 тысяч до 500 тысяч сельских жителей, нарастит численность крупного рогатого скота с 7 до 15 миллионов, производства баранины и говядины - с 600 тысяч тонн до 1,6 миллиона тонн, увеличит экспортную выручку до 2,4 миллиарда долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
На книжной выставке в Астане примут участие ведущие издательства Узбекистана
Казахстан 14:07
Узбекистан самая привлекательная для российского несырьевого экспорта страна - СМИ
Бизнес 12:40
Государственный секретарь Казахстана назвала отношения с Россией примером добрососедства
Казахстан 11:54
Казахстан планирует за девять лет увеличить число фермерских хозяйств в пять раз
Бизнес 09:27
Иностранцы с электронной визой смогут посещать Казахстан только через два аэропорта
Туризм 23 апреля 19:49
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 23 апреля 16:45
В столице Казахстана создаётся IT-хаб
ИКТ 23 апреля 14:12
Пенсионный фонд Казахстана усилил работу с самозанятыми
Бизнес 23 апреля 12:31
Активы пенсионного фонда Казахстана выросли в I квартале 2018 года
Бизнес 23 апреля 10:47
Шойгу прибыл в Пекин для участия в совещании ШОС
Россия 23 апреля 09:22
Казахстан будет субсидировать фермерам кредиты на сельхозтехнику
Казахстан 22 апреля 09:47
Нацбанк Казахстана объявляет тендер на закупку счетно-денежных машин
Тендеры 21 апреля 15:08
"Казахстанские железные дороги" расширяют сотрудничество с «РЖД Логистика»
Бизнес 21 апреля 14:18
«Эйр Астана» объявляет тендер
Тендеры 21 апреля 14:08
Узбекистан примет участие в учениях ПВО стран СНГ в 2018 году
Узбекистан 21 апреля 13:23
Казахстанская нацпалата предпринимателей стала оператором программы поддержки экспорта
Бизнес 21 апреля 10:59
Казахстан принял участие в заседании глав ВС стран СНГ
Казахстан 21 апреля 10:26
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 20 апреля 17:41