В Казахстане даны поручения по наращиванию экспорта мяса

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства страны поручил обеспечить планируемое увеличение объемов экспорта мяса, передают во вторник казахстанские СМИ.

«Мы должны направить все усилия для реализации программы [развития мясного животноводства на 2018-2027 годы]. В свое время в 2010-2016 годах мы взяли на себя обязательство по экспорту продукции скотоводства. Сейчас благодаря усилиям главы государства сняты барьеры по поставкам продукции овцеводства, конины в Китай, крупного и мелкого рогатого скота в ОАЭ. До конца года эта работа будет завершена. То есть в недалеком будущем у нас откроются возможности для наращивания экспорта», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Премьер-министр отметил, что новая программа требует проработки с компетентными госорганами.

Ранее первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев рассказал, что новая программа позволит получить ряд преимуществ для отрасли в целом. В частности, обеспечит рост фермерских хозяйств с 20 тысяч до 100 тысяч, откроет рабочие места от 100 тысяч до 500 тысяч сельских жителей, нарастит численность крупного рогатого скота с 7 до 15 миллионов, производства баранины и говядины - с 600 тысяч тонн до 1,6 миллиона тонн, увеличит экспортную выручку до 2,4 миллиарда долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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