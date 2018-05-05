Азербайджан ужесточит санкции против нарушителей налогового законодательства

5 мая 2018 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам Азербайджана намерено ужесточить санкции против предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.

Об этом в субботу сказал заместитель генерального директора департамента налоговой политики и стратегических исследований министерства Ниджат Иманов в ходе проходящегов Баку II Финансового и инвестиционного форума.

По его словам, против недобросовестных налогоплательщиков будут применяться все необходимые меры.

"Это предусмотрено в пакете изменений и дополнений в Налоговый кодекс, который уже полностью подготовлен и направлен на межведомственное согласование. Как вы знаете, в прошлом году мы не вносили изменений в налоговое законодательство. Но в этом году мы планируем большое число изменений", - отметил Иманов.

По его словам, часть изменений направлена на защиту прав налогоплательщиков.

"Основной задачей на сегодняшний день является совершенствование системы учета в Азербайджане. Также мы хотим сократить число налоговых проверок путем расширения применения электронных технологий. Другой задачей, стоящей перед налоговыми органами, является снижение налоговой нагрузки, что позволит усилить развитие малого бизнеса и обусловит переход мелких предпринимателей в класс среднего бизнеса", - отметил Иманов.

Налоговый кодекс Азербайджана действует с первого января 2001 года.

(Автор: Анвар Мамедов)

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