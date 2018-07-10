Число филиалов "Азерхалча" будет удвоено (ФОТО)

10 июля 2018 14:56 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предусматриввается открытие ещё 10 филиалов ОАО "Азерхалча", сказал во вторник журналистам председатель правления ОАО Видади Мурадов в рамках научно-практической конференции "Перспективы и достижения ковроткачества в Азербайджане".
По его словам, работы по их строительству уже ведутся и паралельно на территории Сумгайытского химико-промышленного парка также строится шерстопрядильно-красильная фабрика, которая будет сдана в эксплуатацию к концу 2019 года.
"На сегодня по стране насчитывается 10 филиалов "Азерхалча", где работают 830 человек. Все филиалы оснащены самым передовым оборудованием и в них созданы все необходимые условия. Перед открытием каждого филиала предварительно организовываются обучающие курсы с участием специалистов ОАО. Отбор осуществляется из порядка 500 человек, 150 из которых привлекаются к работе в филиалах, а для остальных создаются необходимые условия для работы на дому", - сказал Мурадов.
В настоящее время филиалы ОАО функционируют в Горадизе, Губе, Хачмазе, Товузе, Газахе, Агстафе, Габале, Исмайылы и т.д.
(Автор: Гусейн Велиев)

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