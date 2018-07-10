Число филиалов "Азерхалча" будет удвоено (ФОТО)

"На сегодня по стране насчитывается 10 филиалов "Азерхалча", где работают 830 человек. Все филиалы оснащены самым передовым оборудованием и в них созданы все необходимые условия. Перед открытием каждого филиала предварительно организовываются обучающие курсы с участием специалистов ОАО. Отбор осуществляется из порядка 500 человек, 150 из которых привлекаются к работе в филиалах, а для остальных создаются необходимые условия для работы на дому", - сказал Мурадов.