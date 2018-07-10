В руководстве азербайджанского TuranBank произошли изменения

10 июля 2018 17:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В руководстве азербайджанского Turanbank произошли изменения, говорится в сообщении банка, распространенном во вторник.

Так, исполняющий обязанности председателя правления банка Рауф Кязымов был избран председателем Наблюдательного совета. На должность председателя правления был выбран его первый заместитель Фазаиль Мусаев.

В то же время член правления Turanbank Орхан Гараев был выбран заместителем председателя правления банка.

В сообщении отмечается, что председатель Наблюдательного совета банка Фуад Мусаев покинул свою должность в связи с переходом на другую работу.

TuranBank действует в Азербайджане с 1992 года. У банка имеется 15 филиалов, одно отделение и шесть представительств. Уставный капитал банка, по данным на конец первого квартала 2018 года, превышает 55 миллионов манатов.

Также TuranBank принадлежат 100 процентов акций Turan Leasing, восемь процентов - в страховой компании Bashak-Inam и 2,4 процента - в процессинговом центре Milli Kart.

Официальный курс на 10 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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