Азербайджанский Turanbank незначительно увеличил кредитный портфель

16 июля 2018 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кредитный портфель азербайджанского Turanbank по итогам первого полугодия 2018 года составил 273,2 миллиона манатов, что почти на шесть процентов больше показателя на начало этого года, следует из финансового отчета банка.

Наибольшая часть кредитов (83,4 процента или 237,5 миллиона манатов) была выдана в Абшеронском экономическом районе. Далее следуют Гянджа-Газахский экономический район (11 процентов или 31,2 миллиона манатов), Аранский экономический район (2,6 процента или 7,3 миллиона манатов) и Губа-Хачмазский экономический район (1,3 процента или 3,7 миллиона манатов). На каждый из остальных экономических районов приходится менее одного процента.

При этом за отчетный период банк сократил кредиты, выдаваемые другим финансовым институтам, с 63 до 60,8 миллиона манатов. На начало июля инвестиции Turanbank в ценные бумаги составили 41,86 миллиона манатов (рост с начала года почти в 10 раз). Инвестиции в компании составили около 620 тысяч манатов (TuranBank является акционером Turan Leasing и процессингового центра Milli Kart).

Всего же банк увеличил свои активы на 7,8 процента, до 492,74 миллиона манатов.

Обязательства Turanbank с начала года выросли с 416,98 миллиона до 433,24 миллиона манатов, в том числе депозиты клиентов - с 224 миллиона до 226,9 миллиона манатов. Большой рост был зафиксирован в привлечении депозитов финансовых институтов - рост за шесть месяцев в 3,6 раза.

Акционерный капитал банка составил 55 миллионов манатов. Банк завершил отчетный период с прибылью в 205 тысяч манатов, тогда как прошлый год принес банку убытки в 1,65 миллиона манатов.

TuranBank действует в Азербайджане с 1992 года.

Официальный курс на 16 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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