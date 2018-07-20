В регионах Узбекистана будут созданы 6 малых промышленных зон

20 июля 2018 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно данному постановлению президента Узбекистана в городе Наманган, а также в Наманганском, Нарынском, Папском, Туракурганском и Чустском районах на площади 149,3 гектара будут созданы 6 малых промышленных зон, передаёт "UzDaily.uz".

"Данные малые промышленные зоны будут созданы на базе пустующих или неиспользуемых зданий и сооружений на основе государственно-частного партнерства. Это позволит предпринимателям в краткие сроки начать деятельность без строительства нового здания, а также сэкономить собственные средства и средства государственного бюджета", – сказал завотделом Наманганского областного совета УзЛиДеП Иброхим Саттаров

Следует отметить, что в промышленной зоне «Пахталиккул» на площади около 2.8 гектара 15 субъектами предпринимательства ведется строительство. В ближайшие дни планируется завершить его и запустить производственные здания. За счет полного задействования проектов в промышленной зоне будет налажено производство мужской, женской и детской обуви, швейных изделий и другой продукции, будет создано около 800 рабочих мест.

Необходимо отметить, что членами депутатской группы УзЛиДеП в Наманганском городском Совете народных депутатов взяты под контроль задействование в намеченные сроки проектов в промышленных зонах, определены необходимые меры по оказанию практической помощи инициаторам проекта.

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