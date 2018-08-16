Налоговые сборы обеспечили 70% поступлений в государственный бюджет Казахстана

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2018 года в государственный бюджет Казахстана поступило 5,3 триллиона тенге, 70 процентов из которых (3,7 миллиона тенге) обеспечили налоговые сборы, передаёт finprom.kz.

«Государственный бюджет за первую половину 2018 года пополнился на 5,3 триллиона тенге – это на 4,8 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года (5 триллиона). Основной источник пополнения госбюджета – налоговые поступления (69,8 процента от всех поступлений) – вырос на 13,8 процента, и составил 3,7 триллиона тенге, против 3,2 триллиона годом ранее», – отмечает издание.

Вторая наиболее значимая статья доходов – трансферты, за счет которых бюджет страны пополнился на 1,4 триллиона тенге, несмотря на их сокращение на 10,3 процента.

Между тем, неналоговые поступления и поступления от продажи основного капитала совокупно составляют 150,6 миллиарда тенге, или всего 2,9 процента от всех поступлений (годом ранее – 186,7 миллиарда).

«За последние пять лет поступления в госбюджет (в январе-июне) увеличились на 2,1 триллиона тенге, или 66,8 процента. Причём первое полугодие текущего года стало самым прибыльным за последнюю пятилетку. В среднем доходность госбюджета в первом полугодии растет в умеренном темпе на 8,8 процента», - говорится в сообщении.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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