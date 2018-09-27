Эльдар Азизов: Баку все больше формируется как значимый экономический и культурный центр Кавказа

27 сентября 2018 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Баку все больше формируется как значимый экономический и культурный центр Кавказа и претендует на то, чтобы выйти на уровень европейских столиц.

Об этом сказал в четверг первый заместитель главы Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов на расширенном заседании Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума.

«Благодаря политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева Баку демонстрирует многогранное интенсивное развитие, активно развивается экономика, социальная сфера, культурная жизнь», - сказал Азизов.

По его словам, только в прошлом году в столице зарегистрировано около семи тысяч новых предприятий. В 2017 году в Баку сдано в эксплуатацию более 438 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году объем капиталовложений составил более 12 миллиардов манатов. За пять лет в Баку объем розничного товарооборота вырос почти вдвое, составив около 20 миллиардов манатов.

Азизов также затронул туристический потенциал Азербайджана. Он отметил, что темпы развития столицы ежегодно увеличиваются.

«Баку стремительно превращается в привлекательный туристический центр. До конца года мы ждем увеличения туристического потока в столицу более чем на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Около трети туристов – это граждане России. В этом вопросе мы видим очень большой потенциал», - сказал он.

В Баку в четверг проходит IX Азербайджано-российский межрегиональный форум. Мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран и станет площадкой для совместной работы России и Азербайджана, в том числе профильных министров, чрезвычайных и полномочных послов двух стран, делового сообщества и экспертов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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