Орхан Мамедов: Указ Президента Ильхама Алиева важен для развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева об упрощении процедур подключения микро-, малых и средних субъектов предпринимательства к коммунальным услугам важен для развития сектора малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом сказал в среду Trend председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, говоря о значимости подписанного накануне указа.

Он отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане проводятся целенаправленные меры по развитию предпринимательства, бизнес- и инвестиционной среды, а также внедряются новые механизмы поддержки.

"Мероприятия, определенные указом главы государства, наряду с тем, что являются продолжением проводимых в стране реформ по развитию предпринимательства, в частности в сфере малого и среднего бизнеса, упрощают доступ субъектов предпринимательства к коммунальным услугам, а также имеют важное значение с точки зрения оптимизации затрат и времени, необходимого на подключение к коммунальным сетям. Прием обращений, а также подготовка и выдача технических условий и проектных документов для подключения к системам газоснабжения, водоснабжения и вывода сточных вод будет осуществляться по принципу "единого окна" в Домах МСБ, центрах ASAN Kommunal или центрах Службы ASAN. Это, предотвратив потерю времени, упростит работу предпринимателей ", - сказал глава агентства.

Также Мамедов напомнил, что постановлением Кабинета министров от 21 декабря 2018 года утверждены "Критерии категорий субъектов микро-, малого, среднего и крупного предпринимательства".

"Согласно новым критериям, компании со штатом сотрудников до 10 человек и годовым оборотом до 200 тысяч манатов считаются микро-предприятими. Под малыми предприятиями подразумеваются компании со штатом сотрудников 11-50 человек и годовым оборотом до трех миллионов манатов, под средними предприятиями – компании с годовым оборотом от трех до 30 миллионов манатов и штатом сотрудников от 51-250 человек. К категории крупных предприятий относятся компании с годовым оборотом свыше 30 миллионов манатов и штатом сотрудников, превышающим 251 человек", - сказал Мамедов.

Глава агентства добавил, что изменения также затронули категории субъектов предпринимательства. Так, наряду с малыми, средними и крупными предприятиями, была добавлена категория микро-предприятий.

"Это сыграет важную роль в регистрации микро предпринимательства как отдельной группы и, таким образом, поможет расширить охват предпринимательства", - сказал он.

Глава агентства подчеркнул, что это решение создает новые возможности для более эффективного применения мер государственной поддержки по развитию предпринимательства в стране, повышения адресности и дальнейшего расширения мер господдержки.

Отметим, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об упрощении процедур подключения микро-, малых и средних субъектов предпринимательства к коммунальным услугам.

Указом определяются условия подключения к системам газоснабжения, водоснабжения и вывода сточных вод, а также изменения пропускаемого объема газа и воды и условия изменения точек подключения.

В частности, отмечается, что стоимость вышеуказанных услуг определяется Кабинетом министров, а технические условия для этих услуг предоставляются бесплатно.

Необходимые документы для подключения к системам газоснабжения, водоснабжения и вывода сточных вод принимаются в Домах малого и среднего бизнеса и центрах ASAN Kommunal. В тех районах, где нет центров ASAN Kommunal, документы принимаются в центрах Службы ASAN. Все обращения должны быть предприняты в течение 20 дней.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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