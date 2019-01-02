Резидентам академического технопарка Азербайджана могут быть предоставлены дополнительные льготы

2 января 2019 23:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Резидентам «Парка высоких технологий», национальной академии наук Азербайджана, могут быть предложены новые налоговые и таможенные льготы, сказали Trend в Технопарке.

По словам собеседника агентства, предложения по внесению изменений в соответствующие законодательные акты уже подготовлены.

«Главная цель заключается в формировании более инвестиционно-привлекательной среды в Технопарке. Предложения будут представлены в соответствующие инстанции, и мы надеемся, что они найдут свое отражение в налоговом и в таможенном кодексах», - сказали в Технопарке.

В настоящее время статус резидента «Парка высоких технологий» присвоен 11 предприятиям. Резиденты получают экспертную, юридическую и финансовую поддержку. Кроме того, они также пользуются налоговыми и таможенными льготами. Резиденты освобождены от налогов на прибыль, на имущество, на землю, от НДС на импортируемое техническое оборудование.

В перспективе ожидается, что импортируемое резидентами сырье, также не будет облагаться налогом, а продаваемая резидентами продукция, - освобождена от НДС, что обеспечит конкурентоспособность производимой ими продукции.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Резидентам академического технопарка Азербайджана могут быть предложены дополнительные льготы
Бизнес 26 декабря 2018 15:03
В Азербайджане развернуто производство бронежилетов
Бизнес 25 декабря 2018 17:04
В Азербайджане может быть развернуто производство носков с электроподогревом
Бизнес 25 декабря 2018 16:23
Кубинская BioCubaFarma готова инвестировать в создание фармструктур в Азербайджане
Бизнес 25 декабря 2018 15:47
Первый азербайджанский стартап мигрировал на платформу блокчейн
ИКТ 13 декабря 2018 17:27
Отложен проект запуска новой фермы майнинга в Азербайджане
ИКТ 28 ноября 2018 14:34
Лента новостей
В Таллине несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного ветра
В мире 22:42
Число заболевших лихорадкой Эбола в ДР Конго превысило 600 человек
Другие страны 22:25
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 28 человек (Обновлено)
Россия 22:11
Химический госконцерн закупит оборудование
Тендеры 22:10
НПЗ в Туркменистане объявил тендер
Тендеры 22:09
В центре Петербурга упал рекламный щит
Россия 21:30
Роналду – первый человек со 150 млн подписчиков в инстаграме
В мире 21:14
В Буркина-Фасо 13 человек погибли в результате вооруженных нападений
Другие страны 20:33
В Афинах двое заключенных сбежали из тюрьмы
Другие страны 19:47