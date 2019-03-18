В Азербайджане производство и продажа хлеба может быть освобождена от НДС еще на один год

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане еще на один год предлагают освободить импорт и продажу пшеницы, а также производство и продажу пшеничной муки и хлеба от налога на добавленную стоимость, сообщили в понедельник Trend в парламенте.

Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, который сегодня обсуждался на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Поправки предусматривают продление освобождений с первого марта 2019 года.

Напомним, что импорт и продажа пшеницы, производство и продажа пшеничной муки и хлеба в Азербайджане были освобождены от НДС с 2016 года. В 2017 году освобождение было продлено сроком на три года.

По данным Государственного комитета по статистике, в январе-феврале 2019 года объем производства хлеба и хлебобулочных изделий составил 209,4 тысячи тонн, что на 1,7 процента больше показателя аналогичного показателя прошлого года.

(Автор: Азад Гасанли)

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