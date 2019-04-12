Азербайджанским бизнесменам выделены льготные кредиты на сумму около 25 млн манатов

12 апреля 2019 04:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала 2019 года Фонд развития предпринимательства (ФРП) Азербайджана предоставил бизнесменам льготные кредиты на сумму 24,7 миллиона манатов для финансирования 183 инвестиционных проектов стоимостью в 88 миллионов манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики, об этом сказал заместитель председателя правления фонда Самир Гумбатов на деловой встрече бизнес-форума, проведенного в городе Масаллы.

По словам Гумбатова, реализация этих инвестиционных проектов создаст условия для открытия свыше 870 рабочих мест.

Далее, говоря о проделанной работе, зампредседателя фонда отметил, что в целом, до сегодняшнего дня 3400 предпринимателям Лянкяранского экономического района были выделены льготные кредиты на сумму 123,6 миллиона манатов для реализации различных инвестиционных проектов.

Во время встречи в рамках форума, 31 предпринимателю Лянкяранского экономического района были выделены льготные кредиты на сумму 719 тысяч манатов. Полученные кредиты будут направлены на финансирование таких отраслей, как животноводство, птицеводство, сельское хозяйство, производство хлеба, туризм и других отраслей экономики.

Также отметим, что для развития чайного производства, в целом, до сегодняшнего дня были выделены льготные кредиты на сумму 10,3 миллиона манатов.

ФРП был создан при министерстве экономики Азербайджана в 1992 году.

Официальный курс на 11 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Талех Агавердиев)

Twitter: @1nasirzade

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