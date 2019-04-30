В Азербайджане повышается льготная часть тарифа на газ (версия 2)

30 апреля 2019 19:31 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане льготная часть тарифа на газ повышается с 1700 кубометров до 2200 кубометров.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал журналистам председатель Тарифного совета, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Соответствующее решение принято сегодня на заседании Тарифного совета и вступает в силу с первого мая 2019 года.

Министр подчеркнул, что это является очередным гуманистическим шагом в соответствии с социальной политикой Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По словам Мустафаева, возникшую в результате разницу компенсирует государство.

«В настоящее время свыше 1,5 миллиона абонентов или более шести миллионов граждан потребляли природный газ только по льготной стоимости. Новое решение охватит дополнительно почти 300 тысяч абонентов (свыше 1,2 миллиона человек). Таким образом, удельный вес граждан, которые потребляют природный газ по льготной цене, повысится с 70 до 85 процентов», - сказал министр.

Мустафаев подчеркнул, что этот гуманистический шаг является очередным примером большого внимания и заботы к гражданам со стороны главы государства.

Отметим, что с 2017 года в Азербайджане тарифы на газ составляли 0,10 манатов за кубический метр, если годовое потребление не превышало 1700 кубометров. В случае, превышения этого показателя стоимость кубометра газа составляла 0,20 манатов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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