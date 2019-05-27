Председатель Европейского совета посетит Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Председатель Европейского совета Дональд Туск посетит Узбекистан в рамках турне по странам Центральной Азии с 29 мая по 2 июня, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу организации.

"Европейский союз опубликовал новую стратегию отношений ЕС – Центральная Азия. Поездка Дональда Туска является еще одним выражением приверженности ЕС укреплению партнерских отношений с регионом и отдельными странами", – отметили в пресс-службе Евросовета.

Туск встретится с президентом Эмомали Рахмоном в Таджикистане, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Нурсултаном Назарбаевым, а также президентом Шавкатом Мирзиёевым в Узбекистане.

На 30 мая запланирована программа визита в Душанбе, 31 мая — в Нур-Султане.

Остальная часть визита, как следует из графика главы Евросовета, пройдет в Узбекистане, вплоть до 2 июня.

В повестке — вопросы регионального и двустороннего сотрудничества, изменения климата, защиты окружающей среды и управления границами и безопасностью в регионе, говорится в сообщении.

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