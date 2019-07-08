Азербайджанские предприниматели и менеджеры прошли профессиональные курсы в Германии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Завершился очередной курс повышения квалификации предпринимателей и менеджеров в Германии, организованный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики, передает Trend со ссылкой на агентство.

В рамках "Совместной азербайджано-германской программы повышения квалификации управляющих кадров в сфере предпринимательсвта в Азербайджане» 18 предпринимателей и менеджеров, занятых в различных отраслях, с 11 июня по 6 июля приняли участие в обучении и производственной стажировке в образовательном центре "AHP-International" в городе Гейдельберг в Германии.

Во течение курса предприниматели и менеджеры побывали в "Mercedes-Benz" и других производственных предприятиях, провели рабочие встречи в компаниях, специализирующихся, в том числе, в области туризма и ИКТ.

Во время обучения были организованы культурные мероприятия с целью взаимного ознакомления с традициями обеих стран, демонстрировались ручные изделия и местная продукция, отражающие древнюю историю Азербайджана, его культуру.

Отметим, что до сих пор в рамках «Совместной азербайджано-германской программы по повышению квалификации управляющих кадров в сфере бизнеса Азербайджана»прошли курсы по повышению квалификации для предпринимателей и менеджеров 419 предпринимателей и менеджеров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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