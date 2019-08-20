Госкомстат: Производство сельскохозяйственной продукции в Азербайджане увеличилось

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил около 4,453 миллиарда манатов, что на 6,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным Госкомитета, за указанный период производство продукции в сфере животноводства выросло на 3,1 процента (2,22 миллиарда манатов), а растениеводства – на 9,5 процента (2,23 миллиарда манатов).

За отчетный период в стране было произведено 289,3 тысячи тонн мяса, 1219,2 тысячи тонн молока, 1093,4 миллиона яиц и 14,9 тысячи тонн шерсти. По сравнению с аналогичными показателями 2018 года производство мяса увеличилось на три процента, молока - на 1,7 процента, яиц - на 6,9 процента, шерсти – на полтора процента.

За первое полугодие текущего года было выращено 576,3 тысячи тонн картофеля (рост 7,9 процента) и 1011,4 тысячи тонн других овощей, что по сравнению с аналогичными показателями прошлого года больше на 9,3 процента. Также за отчетный период были выращены зерновые и зернобобовые культуры в количестве 3234,4 тысячи тонн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 4,3 процента.

Бахчевых культур в стране за отчетный период выращено 349,8 тысячи тонн, что на 13,5 процента больше, чем за аналогичный отчетный период в предшествующем году. Фруктов и ягод выращено на сумму 244 тысячи тонн (рост 17,6 процента). Также выращено 5,7 тысяч тонн винограда (рост за год 37,5 процента), 476 тонн листьев зеленого чая (снижение на 11,1 процента) и 2,8 тысячи тонн подсолнечника (рост 55 процентов).

На полях, фруктовых садах и виноградниках ведется культивация, а также проводятся подготовительные мероприятия по посадке летних культур.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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