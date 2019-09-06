Нацкомпания «Казмортрансфлот» пересмотрит свои инвестиционные проекты

6 сентября 2019 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная морская судоходная компания Казахстана «Казмортрансфлот» пересмотрит свои инвестиционные проекты, рассказали в пятницу Trend в компании.

Напомним, что прежде перечень перспективных проектов компании до 2022 года включал в себя четыре проекта.

Первый проект - строительство или приобретение и эксплуатация двух универсальных паромов. Целью проекта являлось развитие новой транспортно-логистической системы, которая дала бы дополнительную возможность организации экспорта и импорта грузов.

Второй проект – строительство или приобретение двух судов обеспечения для морских нефтегазовых операций. Целью проекта являлось создание собственного сервисного флота и реализация государственной программы освоения месторождений Казахстанского сектора Каспийского моря.

Третий проект – строительство или приобретение и эксплуатация судна ликвидации аварийных разливов нефти. Целью проекта являлось создание собственного сервисного флота, ликвидация аварийных разливов нефти на этапах разведочного бурения и прозводственной добычи нефти.

Четвертый проект – строительство или приобретение и эксплуатация двух нефтеналивных танкеров типа Aframax/Suezmax на Черном, Средиземном и Балтийском морях. Целью проекта являлось расширение географии деятельности компании путем организации и осуществления танкерных перевозок казахстанского углеводородного сырья в открытых морях.

Однако, как отметили в компании, в связи с изменением стратегии освоения морского шельфа Каспия, в настоящий момент компания «Казмортрансфлот» пересматривает свои инвестиционные проекты.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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