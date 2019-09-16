Министерство образования представило проект нового здания школы в Baku White City (ФОТО)

16 сентября 2019 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершено проектирование очередного учебного заведения по заказу министерства образования Азербайджанской Республики на территории Baku White City для его последующего строительства в рамках развития объектов социальной инфраструктуры.

Концептуальное решение средней общеобразовательной школы было предложено турецкой компанией BUDA Mimarlık и детально разработано азербайджанской инженерной компанией ArchiCO.

Общая площадь здания школы, располагающейся на территории 1,3 га, составляет 15 000 кв. м. Тщательно продуманная площадка перед школьным зданием, выполненном в современном стиле, обещает стать излюбленным местом встреч учеников. Ландшафт территории школы, отвечающий особым требованиям, включает в себя футбольную и баскетбольную площадки, а также беговые дорожки. В школе, рассчитанной на 1536 учеников, наряду с предметными и тематическими комнатами, лабораториями, предусмотрены административные помещения, художественные кружки, столовая, спортивный и актовый зал.

Здание школы расположится в квартале Центрального Парка на улице Сулеймана Везирова в окружении домов парижской архитектуры. Для соблюдения транспортных требований будут обеспечены удобные пешеходные проходы, автомобильные дороги, автопаркинг для родителей, а также остановка для общественного транспорта.

Новая школа будет третьей на территории Baku White City, после Французского лицея и Лицея Каспи. В следующем году в Baku White City планируется проектирование еще двух школ и детских садов.

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  • Министерство образования представило проект нового здания школы в Baku White City (ФОТО)
  • Министерство образования представило проект нового здания школы в Baku White City (ФОТО)
  • Министерство образования представило проект нового здания школы в Baku White City (ФОТО)
  • Министерство образования представило проект нового здания школы в Baku White City (ФОТО)
  • Министерство образования представило проект нового здания школы в Baku White City (ФОТО)
  • Министерство образования представило проект нового здания школы в Baku White City (ФОТО)
  • Министерство образования представило проект нового здания школы в Baku White City (ФОТО)
  • Министерство образования представило проект нового здания школы в Baku White City (ФОТО)
  • Министерство образования представило проект нового здания школы в Baku White City (ФОТО)
  • Министерство образования представило проект нового здания школы в Baku White City (ФОТО)
  • Министерство образования представило проект нового здания школы в Baku White City (ФОТО)
  • Министерство образования представило проект нового здания школы в Baku White City (ФОТО)
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