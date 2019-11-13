Ашхабад и Минск готовятся к деловым переговорам

13 ноября 2019 14:18 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде состоялась встреча посла Беларуси Вячеслава Бескостого с председателем торгово-промышленной палаты Туркменистана Довлетгельды Реджеповым, сообщает Trend со ссылкой на посольство Беларуси.

Обсуждался вопрос проведения первого заседания делового совета Белорусской торгово-промышленной палаты и торгово-промышленной палаты Туркменистана, а также Форума деловых кругов двух стран в Минске в 2020 году.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества и отметили значительный потенциал взаимодействия между палатами двух стран, говорится в сообщении.

Отметим, что в 2018 году взаимный товарооборот Туркменистана и Беларуси составил 32,2 миллиона долларов по сравнению с 65,0 миллионами в 2017 году.

Беларусь поставляет в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию.

Межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между странами было подписано в 2014 году.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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