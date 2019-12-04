Азербайджан и Турция намерены и далее развивать двустороннюю торговлю

4 декабря 2019 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительства Азербайджана и Турции намерены развить объем товарооборота между двумя странами. Об этом министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сказал в ходе шестого заседания министров сельского хозяйства стран-членов ОЭС в Баку, передает Trend в среду с мероприятия.

"У нас есть целевой объем торговли, установленный нашими двумя лидерами. Для достижения этой цели у нас есть все необходимое, и также, мы с моим уважаемым коллегой Инамом Керимовым последние полтора года упорно работаем над тем, чтобы увеличить наш товарооборот в области сельского хозяйства. Уже есть позитивные результаты", - сказал Пакдемирли

Напомним, что товарооборот между Турцией и Азербайджаном в январе-октябре 2019 года составил 1,608 миллиарда долларов, увеличившись на 80,931 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В октябре объем товарооборота составил 177,354 миллиона долларов.

Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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