Узбекистан может увеличить экспорт плодоовощной продукции в Иран

12 декабря 2019 12:09 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Узбекистан обязал майнеров платить за энергию в 3 раза больше
Энергетика 12:04
В Узбекистане начались пневмоиспытания газопровода "Назаркудук-Шуртаннефтегаз"
Энергетика 10:55
США ввели новые санкции против Ирана
США 08:56
Узбекский "Нефтегазинвест" закупает уплотнители компрессора Dresser-Rand
Тендеры 11 декабря 20:07
США расширили санкции в отношении Ирана
США 11 декабря 18:16
Узбекистан выделил свыше $500 млн “слабым” областям
Бизнес 11 декабря 17:40
Лента новостей
На Азербайджан приходится более 77 % стоимости импорта сырой нефти в Украину
Энергетика 12:16
Из Турции в Туркменистан было осуществлено свыше 11 тысяч грузоперевозок
Турция 12:13
Грузоперевозки из Турции в Узбекистан выросли на более чем 20%
Турция 12:06
Узбекистан обязал майнеров платить за энергию в 3 раза больше
Энергетика 12:04
В Бангладеш более десяти человек погибли при пожаре на фабрике
Другие страны 12:01
ОПЕК ожидает снижения добычи нефти в Азербайджане
Энергетика 12:00
В Британии начались внеочередные выборы в парламент
Европа 12:00
Zenith Energy завершила строительные работы на месторождении «Джафарли»
Энергетика 11:57
Zenith Energy и SOCAR ведут консультации по бурению разведочной скважины
Энергетика 11:55