В конце прошлого года Anglo Asian Mining в Азербайджане сократила добычу золота

14 января 2020 17:37 (UTC+04:00)

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