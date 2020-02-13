МФК переориентирует свою деятельность в Узбекистане - региональный директор

БАКУ/Trend/- Программа Группы Всемирного банка быстро адаптировалась к новым условиям в Узбекистане и вновь сбалансировалась для поддержки экономических преобразований и продвижения реформ сектора.

Об этом Trend в интервью рассказала региональный директор Международной финансовой корпорации (МФК) по Европе и Центральной Азии Вибке Шлёмер.

Она добавила, что, являясь неотъемлемой частью Группы Всемирного банка, МФК переориентирует свою деятельность на поддержку более широкого участия частного сектора в Узбекистане.

"Мы стремимся расширить нашу деятельность, чтобы выявить препятствия на пути создания рынков и раскрытия частных инвестиций, поддержки процесса приватизации и улучшения корпоративного управления",- отметила она.

По ее словам, МФК стремится помочь углубить трансформацию хлопкового сектора, развить микрофинансовый сектор и разработать новую структуру для государственно-частного партнёрства (ГЧП) в сфере энергетики, производства, услуг, здравоохранения и агробизнеса.

"В финансовом секторе мы ориентируемся на финансовые учреждения, занимающиеся кредитованием и лизингом для поддержки малых и средних предприятий, микрофинансирования, агробизнеса и пищевой промышленности", - подчеркнула она.

Согласно Шлёмер, вместе со Всемирным банком, МФК также поддерживает правительственные программы приватизации в банковском и химическом секторах.

Шлёмер заявила, что МФК приветствует широкомасштабные реформы в Узбекистане, направленные на стимулирование экономики, и будет поддерживать программу реформ путем расширения деятельности МФК в стране.