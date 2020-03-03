Президент Европейского банка реконструкции и развития посетит Узбекистан

Бизнес 3 марта 2020 12:46 (UTC+04:00)
Президент Европейского банка реконструкции и развития посетит Узбекистан

БАКУ/Trend/ - Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти посетит Узбекистан 4-5 марта, где также встретится с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЕБРР.

"Помимо встречи с главой государства, запланировано совещание с министром финансов Узбекистана Тимуром Ишметовым", - говорится в сообщении.

Также президент ЕБРР посетит места реализации проектов банка в Ферганской долине.

Напомним, что в октябре 2019 стало известно, что ЕБРР намерен расширить свое присутствие в Узбекистане.

В частности, ЕБРР рассматривает вопрос открытия в следующем году своего представительства в Каракалпакстане. Это будет третий офис в дополнение к действующему в Ташкенте и недавно открытому в Андижане.

Эти и другие вопросы сотрудничества Чакрабарти планирует обсудить в ходе визита в Узбекистан 4 и 5 марта.

Ранее сообщалось, что ЕБРР достиг нового рекорда в Узбекистане в 2019 году, осуществив инвестиции в 13 проектов частного и государственного секторов в размере 576 миллионов долларов – крупнейший объем финансирования за всю историю работы банка в стране.

Правительство Узбекистана и ЕБРР 20 ноября прошлого года подписали кредитные соглашения на общую сумму 246,1 миллиона долларов на проекты в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
ЕБРР возобновил работу в Узбекистане в 2017 году после десятилетнего перерыва. На сегодняшний день он инвестировал в экономику Узбекистана 1,85 миллиарда евро, участвуя в 79 проектах.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @seyfaddini

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Баку пройдет кастинг Top Model Azerbaijan 2020
В Баку пройдет кастинг Top Model Azerbaijan 2020
Азербайджанские платья и блюда вызвали большой интерес в Нигерии (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские платья и блюда вызвали большой интерес в Нигерии (ВИДЕО, ФОТО)
Лучшие наряды звезд на церемонии &quot;Оскар-2020&quot; (ФОТО)
Лучшие наряды звезд на церемонии "Оскар-2020" (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Россия запретила въезд карабахским сепаратистам Нагорно-карабахский конфликт 13:37
В Государственном нефтяном фонде Азербайджана новое назначение Экономика 13:24
Обнародована число зарегистрированных в Турции китайских компаний Турция 13:24
Актуальные проблемы автострахования Экономика 13:23
Азербайджан способен выдержать даже самые критические цены на нефть Финансы 13:23
В Баку состоялась церемония награждения "Фотограф года" (ФОТО) Социум 13:13
Норвежец уже 10 лет производит в Азербайджане "зеленую" энергию (ФОТО) Экономика 13:12
AZAL предпринимает неотложные меры в борьбе с распространением коронавируса (ФОТО/ВИДЕО) Общество 13:10
В Бакинском инженерном университете проведены работы по дезинфекции (ФОТО) Общество 13:08
Минфин огласил сроки предстоящей консультации МВФ с правительством Азербайджана по статье IV Финансы 13:05
Некоторые виды топлива и керосина освобождены от таможенных пошлин – Кабмин Энергетика 13:01
Агентство по развитию МСБ Азербайджана будет сотрудничать с Коллегией адвокатов (ФОТО) Экономика 12:59
Chrome остается самым популярным браузером в Азербайджане ИКТ 12:53
Facebook продолжает лидировать по популярности среди пользователей Азербайджана ИКТ 12:50
Президент Европейского банка реконструкции и развития посетит Узбекистан Бизнес 12:46
В Туркменистане определен подрядчик для возведения здания НИИ сейсмостроительства Строительство 12:34
Министр обороны Азербайджана посетил командный пункт управления учениями (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:28
Распространение коронавируса в мире не отразилось на потоке туристов в Ичеришехер Общество 12:27
Турция будет сотрудничать с Азербайджаном в сфере реализации фундука Турция 12:18
ООН проводит масштабную гуманитарную операцию на западе Йемена Россия 12:16
Какой транспорт был наиболее популярным для посещения Турции в январе 2020 года? Турция 12:16
Перенесены экзамены в Каспийском морском пароходстве Общество 12:14
Газоснабжающая компания Казахстана привлечет услуги по прокладке трубопроводов Тендеры 12:14
27-28 февраля 2020 года в Ertegun House Оксфордского университета Великобритании проходил Коллоквиум по археологии средневекового города Барда (Азербайджан) (ФОТО) Политика 12:12
Узбекистан планирует увеличить поставки фруктов и овощей в Россию Бизнес 12:09
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана распространил сообщение Общество 12:06
Коронавирус менее стойкий в сравнении с другими вирусами – Центр дезинфекции Баку Общество 12:04
В Азербайджане утверждены меры по предотвращению гендерного дисбаланса между новорожденными Общество 12:00
Узбекистан начал реализацию госпрограммы по стратегии действий в Год науки Финансы 12:00
У папы римского не нашли коронавирус Европа 11:56
В Казахстане ведутся работы по поиску золото-полиметаллических месторождений Бизнес 11:56
Компания Arar Petrol расширит зону разведки нефти и газа в Турции Турция 11:51
Хасан Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране Политика 11:50
В Азербайджане на 100 новорожденных девочек приходятся 114 мальчиков Общество 11:45
ВОЗ высоко оценивает превентивные меры Грузии в связи с коронавирусом Грузия 11:41
РЖД сокращает тарифы на перевозку угля к погранстанциям с Казахстаном Транспорт 11:32
Турецкая клиника закупит оборудование Турция 11:25
Выделены дополнительные средства на сторительство логистического центра в Турции Турция 11:24
Изменения в составе руководства СК "Meqa Sığorta" Экономика 11:24
Отложен приемный экзамен в спецшколу Погранслужбы Азербайджана Общество 11:23
Турция в январе увеличила экспорт в страны D-8 Турция 11:20
В Азербайджане ожидается повышение спроса на иностранные инвестиции Финансы 11:18
Правительство Грузии выделяет средства на борьбу с коронавирусом Финансы 11:18
Президент Ильхам Алиев поздравил болгарского коллегу Политика 11:16
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) Социум 11:10
Американская компания увеличила дебит газа на одной из скважин в Узбекистане Энергетика 11:07
Турция в январе сократила товарооборот с Казахстаном Турция 11:07
Армения продлила ограничения на границе с Ираном Армения 11:05
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 11:02
Отложены турниры АФФА - оперативный штаб Общество 10:57
В Азербайджане планируется увеличить производство табака Бизнес 10:55
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг Нагорно-карабахский конфликт 10:37
Российская авиакомпания запускает новый рейс из Татарстана в Ташкент Транспорт 10:37
Постпред США при ОБСЕ сделал заявление по карабахскому конфликту Нагорно-карабахский конфликт 10:34
Власти Греции и руководство ЕС оценят ситуацию с мигрантами на границе Европа 10:22
Нефтяной госконцерн Туркменистана приобретет оборудование ИКТ 10:22
Газовый госконцерн Туркменистана закупит электрооборудование Тендеры 10:18
Потенциал Азербайджана в альтернативной энергетике довольно высок - эксперт Экономика 10:18
Россия вновь лидирует по закупкам природного газа в Узбекистане Энергетика 10:13
"Од чершенбеси": традиции и ритуалы в преддверии праздника Новруз Интересное 10:12
В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом Россия 10:04
Назначен зампредседателя нефтяного госконцерна Туркменистана Энергетика 09:57
В ВОЗ заявили о снижении числа новых случаев коронавируса в Китае Другие страны 09:57
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 09:54
Курс маната по отношению к мировым валютам на 3 марта Финансы 09:52
В Роттердаме открылся офис спортклуба «Карабах» (ФОТО) Общество 09:50
В школах Азербайджана отложены выпускные экзамены Общество 09:48
В ходе учений азербайджанской армии проведена передислокация боевой авиации (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:44
Россия заявила о готовности поставлять лекарства и оборудование для борьбы с коронавирусом в Иране Россия 09:37
ВС Армении 24 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:35
В национальных парках Азербайджана сегодня «День открытых дверей» Общество 09:32
Власти Японии будут проводить анализы на коронавирус за счет госбюджета Другие страны 09:21
В Баку выросли цены на аренду квартир Экономика 09:12
Член Конгресса США выступил с заявлением по Ходжалинскому геноциду Политика 09:09
В США три выбывших из предвыборной гонки демократа поддержали кампанию Байдена США 08:55
Во время разгона митинга в Бишкеке пострадали 18 милиционеров Кыргызстан 08:38
Премьер Британии напомнил, как надо мыть руки Европа 08:25
Глава ЕЦБ оценила влияние эпидемии коронавируса на экономику Экономика 08:04
Почти столетняя китаянка поборола коронавирус Другие страны 07:40
Первый заразившийся коронавирусом в Мексике выписался из больницы Другие страны 07:19
Азербайжанский газ значительно снизит зависимость Италии от других экспортеров – норвежская компания Энергетика 07:00
В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 28 человек Другие страны 06:14
Цена нефти Brent растет на 7,1% (Обновлено) Энергетика 05:45
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к России и Ирану по Сирии Турция 05:44
В Японии считают, что КНДР провела запуск баллистических ракет малой дальности Другие страны 05:15
В Китае число жертв коронавируса выросло до 2943 человек Другие страны 04:58
Трамп заявил, что пройдет регулярный медосмотр в течение трех месяцев США 04:33
В Марокко зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом Другие страны 04:11
Джонсон назвал высокой вероятность распространения коронавируса в Великобритании Европа 03:53
Пенс заявил, что лекарства от коронавируса могут быть готовы в США к лету США 03:07
Эрдоган обсудил с Меркель распределение ответственности за беженцев Турция 02:47
Нетаньяху назвал исход выборов "огромной победой" для Израиля и поблагодарил сторонников Израиль 02:29
На востоке Кубы грузовик въехал в толпу людей Другие страны 02:05
Один турецкий военный погиб, еще один ранен при артиллерийском обстреле в Идлибе Турция 01:37
Случаи заражения коронавирусом вне Китая зафиксировали в 64 странах В мире 01:29
В Латвии зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом Другие страны 01:13
Экзитпол: "Ликуд" Нетаньяху побеждает на парламентских выборах Израиль 00:59
Четыре человека стали жертвами коронавируса в иранском Восточном Азербайджане Общество 00:42
В штате Вашингтон число умерших из-за заражения коронавирусом возросло до пяти США 00:31
Зариф поблагодарил ВОЗ за помощь в борьбе с коронавирусом Политика 00:23
Все новости