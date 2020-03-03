Президент Европейского банка реконструкции и развития посетит Узбекистан

БАКУ/Trend/ - Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти посетит Узбекистан 4-5 марта, где также встретится с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЕБРР.

"Помимо встречи с главой государства, запланировано совещание с министром финансов Узбекистана Тимуром Ишметовым", - говорится в сообщении.

Также президент ЕБРР посетит места реализации проектов банка в Ферганской долине.

Напомним, что в октябре 2019 стало известно, что ЕБРР намерен расширить свое присутствие в Узбекистане.

В частности, ЕБРР рассматривает вопрос открытия в следующем году своего представительства в Каракалпакстане. Это будет третий офис в дополнение к действующему в Ташкенте и недавно открытому в Андижане.

Эти и другие вопросы сотрудничества Чакрабарти планирует обсудить в ходе визита в Узбекистан 4 и 5 марта.

Ранее сообщалось, что ЕБРР достиг нового рекорда в Узбекистане в 2019 году, осуществив инвестиции в 13 проектов частного и государственного секторов в размере 576 миллионов долларов – крупнейший объем финансирования за всю историю работы банка в стране.

Правительство Узбекистана и ЕБРР 20 ноября прошлого года подписали кредитные соглашения на общую сумму 246,1 миллиона долларов на проекты в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

ЕБРР возобновил работу в Узбекистане в 2017 году после десятилетнего перерыва. На сегодняшний день он инвестировал в экономику Узбекистана 1,85 миллиарда евро, участвуя в 79 проектах.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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